السبت 27 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الرئاسة الفلسطينية: إسرائيل تستهدف الأونروا منذ سنوات طويلة

الأونروا
الأونروا

أكد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن إسرائيل تستهدف الأونروا منذ سنوات طويلة ضمن رغبتها لتصفية قضية اللاجئين.

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وقال “الهباش” خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم السبت، إنه: "نسعى لمواجهة المحاولات الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية".

 

وأشار إلى أن مجلس الأمن هو من يستطيع إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار.

 

الهلال الأحمر الفلسطيني: الأوضاع في مستشفى الأمل "خطيرة للغاية"


 

وصفت مسئولة الإعلام بجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني نبال فرسخ، الأوضاع في مستشفى الأمل بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بأنها "خطيرة للغاية"، مشددة على أن قوات الاحتلال تواصل القصف العنيف في محيط المستشفى.

 

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أضافت فرسخ - خلال اتصال هاتفي مع قناة "القاهرة" الإخبارية، اليوم /السبت/ - أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدد أطقم الهلال الأحمر في جنوب القطاع، كما تواصل قصف مقار جمعية الهلال الأحمر في قطاع غزة.

وشددت على أن استهداف مستشفى الأمل في خان يونس استهداف ممنهج كما حدث لمستشفى القدس التابع للجمعية في غزة، والذي أخُرج عن الخدمة بعد حصاره واستهدافه ومنع وصول الإمدادات الطبية والإنسانية إليه.

 

وقالت "لم نتلق أي أمر إخلاء من قبل الاحتلال الاسرائيلي بحق مستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس"، مشيرة إلى أن هناك 90 جريحا في مستشفى الأمل علاوة على 100 مصاب من الكادر الطبي و7 آلاف نازح، وأن هناك 30 مستشفى من أصل 36 مستشفى بالقطاع خرجت عن الخدمة.

 

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