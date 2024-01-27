رئيس شعبة الذهب يحذر المواطنين من شراء الذهب (فيديو)

أكد إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، أنه لا يوجد أي شخص يعلم إلى أين يذهب المعدن الأصفر، بعج الارتفاعات الكبيرة التي شهدها خلال الأيام الماضية.

وحذر خلال لقاء مع برنامج "الخلاصة" الذي يعرض على قناة "المحور"، المواطنين من الشراء خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن إن أسعار الذهب الحالية سعر مبالغ فيها، ورغم ذلك يتدافع المواطنين للشراء لهثًا وراء المكسب الكبير.

وأكد أن عدد كبير من المواطنين تحولوا لوضع أموالهم والسيولة التي يمتلكونها في الذهب، كما أن عارضي الذهب ينتظرون ارتفاع الذهب بشكل أكبر، موضحًا أن هذه الحالة تؤدي لخبط اقتصادي كبير، في ظل تزايد الطلب، وتزايد الأسعار بشكل غير حقيقي وشكل غير مريح.

وعن ووصول الذهب عيار 21 إلى 3855 جنيها، أوضح أن تحديد سعر الذهب مرتبط بالعرض والطلب، موضحًا أنه يوجد أزمة فيما يتعلق بقواعد العرض والطلب، إذ أن الأمر لا علاقة بسعر الذهب العالمي، وهناك فكر استثمار مختلف، ولا يوجد وعي استثماري عند عملية الشراء، وللأسف المواطنين يجرون عمليات الشراء عند "اعلى نقطة".

سعر الذهب اليوم

وصل سعر الذهب عيار 24، اليوم السبت، 27 يناير 2024، إلى 4377 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21، اليوم السبت، 27 يناير 2024، نحو 3820 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

حقق سعر الذهب عيار 18 ثباتا اليوم السبت، 27 يناير 2024، نحو 3283 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب، اليوم السبت، 27 يناير 2024، نحو 30640 جنيهًا.

سعر الذهب في البورصة العالمية اليوم

وعالميًا، استقر سعر الذهب اليوم السبت، 27 يناير 2024، ليسجل 2032 دولارًا.