وزير الرياضة يرد على منتقدي محمد صلاح بعد ترك المنتخب للعلاج (فيديو)

رد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على منتقدي نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، بسبب سفره إلى ليفربول لتلقي العلاج.

وقال خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج "في المساء مع قصواء" الذي يعرض على قناة "سي بي سي"، اليوم السبت: “محمد صلاح أحد أهم نجوم العالم وعمره ما يتمارض على بلده فهو عاشق لمصر”.

وأكد أن سفر محمد صلاح إلى ليفربول طبيعي بعد إصابته لسرعة عودته من جديد، متابعًا: "المنتخب بنجومه الموجودين حاليا قادر على التتويج بلقب الأمم الإفريقية".

الروح المعنوية مرتفعة في منتخب مصر

وأوضح أن الروح مرتفعة للغاية داخل منتخب مصر قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية غدا، والجميع عازم على الفوز واستكمال المنافسة على لقب الأمم الإفريقية.

وذكر أن منتخب مصر على قلب رجل واحد قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية غدا، متابعًا: “بطولة الأمم الإفريقية الجارية خارج التوقعات”.

وقال: "دورنا كدولة توفير كل الدعم والسبل الممكنة للمنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب وحققنا نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية، ونخطط دائما بشكل علمي ونوفر كل الدعم لجميع لاعبينا الأبطال بقوة في مختلف الألعاب".