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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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حماد عبدالله: المواطن يعتمد على الدولة كأنها بابا وماما وهذا دمر التعليم

الدكتور حماد عبدالله
الدكتور حماد عبدالله عميد كلية الفنون التطبيقية الأسبق

 انتقد الدكتور حماد عبدالله، عميد كلية الفنون التطبيقية الأسبق، اعتماد المواطن على الدولة، مؤكدًا أنه  أمر في منتهى الخطورة ووصل لمرحلة أن "الدولة بالنسبة للمواطن بابا وماما وكل حاجة".

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الرئيس السيسي يوجه بالعمل المكثف لرفع جودة وكفاءة وتنافسية التعليم الجامعي

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 وأضاف خلال حواره مع برنامج "الشاهد"، الذي يُعرض على قناة “إكسترا نيوز”، السبت، أن اعتماد المواطن على الدولة ليس وليد الرحلة، ولكن منذ أيام الاشتراكية قبل عقود، مؤكدًا أن هذا الأمر من أولويات العمل الوطني للمرحلة المقبلة أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 وأوضح، أن الرئيس السيسي حقق إنجازًا ضخمًا جدًا كلفنا تكلفة عالية، ونريد سد تلك التكلفة بتغيير نظام الإدارة في البلد، مضيفًا: "الرئيس السيسي قارئ جيد ويعي هذا الأمر جيدًا، صعبان عليا إن الرئيس السيسي يعمل وحده".

وتابع: "وصيتي للرئيس السيسي 4 أمور، أولها، حسن اخيتار المساعدين، إنشاء دائرة أوسع، الاهتمام بالشباب ليس بالمؤتمرات لكن الاهتمام بالشباب في المدارس الإعدادية الصناعية والثانوية، والنقطة الرابعة أن يأخذ التعليم الاهتمام الأكبر من الرئيس السيسي".

تدمير التعليم في الدولة:

 أشار إلى أن الدولة أهدرت ما أنجز في التعليم الصناعي، موضحًا أن الدكتور حسين كامل بهاء الدين ساهم في تسييس التعليم في مصر.

 وتابع: “الدكتور حسين كامل بهاء الدين هو اللي بوظ التعليم في مصر، وممكن نرجع للتاريخ، وعندما أصبح وزيرًا للتربية والتعليم ألغى كل النظم التي كانت موجودة قبل ذلك، وعمل الفصلين الدراسيين في الجامعات لكي يمتص حالة غضب الطلاب ويشغلهم بالامتحانات". 

 وأكد أن هذا الأمر لا بد أن يتغير، ولا بد أن ننظر إلى منظومة التعليم نظرة علمية متجردة.

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