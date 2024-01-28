الصناعات المعدنية: الأسعار الحالية خسرت مصانع الحديد 500 جنيه للطن

شهدت أسعار الحديد في الأسواق المحلية والمصانع المصرية استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات، اليوم السبت 27 يناير، ليتراوح متوسط سعر طن الحديد ما بين 43000 و40200 جنيه للطن، وهذه الأسعار استرشادية تخضع للزيادة والنقصان.

طن الحديد يتطلب خامات بـ35 ألف جنيه:

ومن جانبه، أكد محمد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية، أنه ليس هناك شخص ما يُسعر الحديد، ولكن تسعيرة الحديد تكون من خلال التكلفة، موضحًا أن مصر ليست دولة منتجة لخامات المعادن ويتم استيراد هذه الخامات من الخارج، حيث إن تسعير الحديد مرتبط بالسعر العالمي.

وأوضح "حنفي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن تسعير الحديد في السوق المحلية مرتبط بحركة وسعر التحويل وتوفر العملة والطلب والعرض في السوق، مشددًا على أن خامات الحديد في يناير الجاري 2024 شهدت ارتفاع 15 دولارًا للطن، موضحًا أن تحويل الحديد من خام لخردة يعتمد على الطاقة ونسبة الهالك وتكاليف الإنتاج.

وأشار إلى أن العملية الانتاجية تكلف قرابة الـ35 ألف جنيه بسعر الدولار الرسمي، مؤكدًا أن طن حديد التسليح يستهلك 1.5 طن حديد خردة، متابعًا: "الكهرباء ذادت في يناير 20% على مصانع الحديد"، مشددًا على أن مصاريف التشغيل زات 80% خلال العامين الماضيين، موضحًا أن الأسعار الحالية كلفت المصانع خسارة 500 جنيه للطن.