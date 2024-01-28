خالد سليم يفاجئ جمهوره بحلاقة شعره على الهواء لهذا السبب

حلق الفنان خالد سليم شعره على الهواء، للتضامن مع والدته التي أصيبت بسرطان الثدي، خلال الفترة الماضية، ثم دخل في نوبة بكاء حزنًا عليها.

قال خالد سليم، خلال لقائه مع برنامج "كتاب الشهرة"، الذي يعرض على قناة "الجديد" السبت: "أنا بأعلن تضامني التام مع ماما بعد إصابتها بالسرطان وبأدعو لها ولكل اللي جالهم المرض اللعين ده، وكل الناس اللي فقدت حد من أسرتها وأحبابها، بسبب المرض القذر ده، ربنا يخليكي لينا يا ماما أنت لو روحتي كلنا هنضيع يا ماما"، معتذرًا لكل من يعمل معهم خلال الفترة المقبلة على تغيير شكله.

وأوضح أنه أصيب برهاب الموت بعد فقدان والده، موضحًا: "بعد ما فقدنا الوالد ابتدينا ناخد بالنا من ماما فبقينا نعمل ليها فحوصات طول الوقت فتكشف لنا المـرض فكانت صـدمة لينا كلنا، بس كان لازم نكتم تعبنا عشان هي متتعبش".

وتابع خالد سليم: "ماما كانت أقوى مننا، وقالت أنا عيشت كويس، فلو دي هتبقى نهايتي أنا راضية وأستأصلت ثديها وابتدا التعب يبان على وشها وشكلها كبر بس لسة زي القمر".

خالد سليم في منزل العندليب:

حرص الفنان خالد سليم، على مشاركة جمهوره مجموعة من الصور له من داخل منزل العندليب عبد الحليم حافظ.

وكتب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلًا: تشرفت اليوم بزيارة عزيزة على قلبي للمرة الثانية.. بعد 20 سنة من أول زيارة.. بيت العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ.. إحساس رائع إني كنت في بيته وبين الجدران إللي كانت شاهدة على كل حياته وإبداعاته ولقاءاته بعمالقة الملحنين والشعراء والموسيقيين.. وإبداعاته وبروفاته وضحكاته وحزنه ومرضه.. وإني أشوف كل أدواته ومقتنياته وادخل غرفة نومه.. حقيقةً.. هو كان وسيظل رائد المشاعر والإحساس والرومانسية والتجديد والإبداع.. العندليب.. حليم".