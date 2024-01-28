نصيحة جمال شعبان لمرضى القلب قبل مواجهة مصر والكونغو بأمم أفريقيا (فيديو)

كشف الدكتور جمال شعبان، أخصائي القلب والأوعية الدموية، عن نصائح مهمة إلى مرضى القلب، قبل مواجهة المنتخب الوطني الكونغو الديمقراطية بأمم أفريقيا.

وقال خلال لقاء مع برنامج "في المساء مع قصواء"، الذي يعرض على قناة "سي بي سي"، اليوم السبت، إنه يجب عليهم الاعتدال في تشجيع المنتخب الوطني بأمم أفريقيا وعدم الانفعال حتى لا تتأثر قلوبهم بأزمات ومشكلات حادة.

ونصح مرضى القلب بالذهاب إلى الطبيب واستشارته قبل صيام شهر رمضان، لمعرفة إمكان قدرته على الصيام من عدمه.

ختام تدريبات منتخب مصر:

اختتم المنتخب تدريباته استعدادًا لمواجهة الكونغو الديموقراطية في العاشرة مساء اليوم الأحد - بتوقيت القاهرة - في مباراة دور الستة عشر ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

شارك في المران ٢٤ لاعبًا، بينما استمر إمام عاشور في أداء البرنامج التأهيلي.

تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا في المركز الثاني للمجموعة الثانية، بعد حصد 3 نقاط من 3 تعادلات.

وكان منتخب مصر خاض 3 مواجهات في دور المجموعات أمام منتخبات موزمبيق وغانا والرأس الأخضر في مدينة أبيدجان.

ويواصل منتخب مصر، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، تدريباته بعد الوصول إلى مدينة سان بيدرو استعدادًا لمواجهة الكونغو الديمقراطية، في العاشرة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة.