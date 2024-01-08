تامر أمين يوجه رسالة للاعبي المنتخب قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية (فيديو)

علق الإعلامي تامر أمين، أن كل منتخبات أفريقيا جيدة جدًا نيجيريا لديها "أوسمين أفضل لاعب في العالم" و "المغرب أخذ كأس العالم" والجزائر بكتابته المحترفة والسنغال" مشيدا بأداء فريق منتخب تونس المحترفة.

روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب أفضل مدرب 2023

وأضاف تامر أمين في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر "فضائية النهار" ،أن أفضل مدير فني ل 2023 "روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب" وانه يستحق الدعم والتشجيع لدخوله البطولة الجديدة، لانه أحدث نقلة جذرية في أداء وشكل منتخبنا الوطني بعد تولي روي فيتوريا التدريب بعد أداء سئ من قبل.

وتابع: " بنلعب مع فرق لا نعرفهم وغانا والرأس الأخضر وموزمبيق هم الأكثر أهمية وستكون "فضيحة إذا خرجنا .. سأكون راضيا إذا المنتخب أدى مباريات جيدة داخل الملعب ولكن التوفيق بيد الله.

وتابع تامر أمين : " أفضل حدث رياضي كان فوز الأهلي وبطولة أفريقيا و أفضل حارس مرمي هو الشناوي والباك شمال فتوح وأن على معلول في الموسم الماضي هو أقل المواسم فنيًا له ولكنه يعوضها بالخبرة والقتالية والروح العالية كأنه من ضمن أبناء النادي الأهلي ولكنه أقل مستوي لعلي معلول في السبع مواسم الماضيين وأعترض على الباك يمين دون ذكر أسماء و أفضل جناح يمين زيزو و أفضل جناح شمال الشحات وأفضل وسط ملعب مروان عطية.

أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر كان يريد تجربة العديد من العناصر في ودية تنزانيا، والمباراة لم تكن قوية للدرجة الكبيرة، وكان الغرض منها زيادة التأقلم وتجربة بعض اللاعبين الذين ينوي الاعتماد عليهم.



وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة ETC: "فيتوريا دفع بـ محمد صبحي في حراسة المرمى من أجل المحافظة على محمد الشناوي وأحمد الشناوي أيضا، ومحمد ابوجبل كان يشارك بصفة مستمرة مع نادي البنك الأهلي، وكذلك لعب محمد حمدي وأحمد فتوح، والمباراة لم تشهد اندفاع بدني كبير، لذلك روي فيتوريا كان يريد استغلالها للتحضير جيدا قبل سفر البعثة إلى أمم إفريقيا".

وأضاف: "99% من العناصر الموجودة حاليا مع منتخب مصر سبق وانضموا مع روي فيتوريا في معسكرات كثيرة، وهناك استقرار كبير على التشكيل الذي سيخوض به بطولة أمم إفريقيا، رغم حرصه على تجربة بعض اللاعبين، وسيقود الوسط النني وحمدي فتحي وزيزو، رغم بدايته اليوم بمروان عطية وامام عاشور".