البابا تواضروس: عيد الميلاد يأتي كل عام برسالة محبة وسلام (فيديو)

أكد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن عيد الميلاد يأتي كل عام برسالة محبة وسلام، معقبا: "زي ما نفرح في ولادة أي طفل، بنحتفل بولادة السيد المسيح ونحتفل بيوم 7 يناير برسالة محبة وسلام حتى ميلاد السيد المسيح يعمل نوع من التوبة".

وقال “تواضروس الثاني” خلال تصريحاته عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الأحد، إن ما يحدث في غزة حرمته الأديان السماوية، معقبا: "بين الأزهر والكنيسة اقترحنا إصدار بروتوكول بشأن ما يحدث في غزة ولا أحد يقبل كل ما يحدث وطبعًا الدين فيه وصية لا تقتل ولا تقتل، الرسالة دي تتكسر كل يوم وقررنا نطلع بيان يمكن يصحي الضمائر الغائبة".

وأشار إلى أن: "العام الجديد يبشر بالخير وعندنا ثقة أن يد ربنا تحله ومصر عديت عليه أزمات كثيرة وكانت النتيجة تكون مبهرة ونتكلم على أزمات ماضي ويعطيها نعمة ومعونة ويبارك في المسؤولين في مصر بدءً من الرئيس".

وواصل قداسة البابا: "وكل المسؤولين يعطيهم الخدمة والمعونة من أجل اتخاذ القرارات المناسبة ومصر تتكاتف من أجل العبور إلى مستقبل أكثر إشراقًا وازدهارا".