الحكومة: إجراءات جديدة للسيطرة على الأسعار وخفض معدل التضخم (فيديو)

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك تقارير دولية من صندوق النقد الدولي تؤكد أن هناك فرص واعدة للاقتصاد المصري".

وأضاف متحدث الحكومة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الأحد، أن هناك تقارير من مؤسسات دولية أشارت إلى أن سعر الجنيه الحالي أعلى من قيمته في السوق الموازية"، موضحا: "سعر الجنيه في السوق الموازية أعلى من قيمته الحقيقية".

الدولة تعمل على زيادة الحصيلة الدولارية والعملة الأجنبية

وأوضح متحدث الحكومة أن الدولة تعمل على زيادة الحصيلة الدولارية والعملة الأجنبية"، معقبا: "الدولة تعمل على زيادة الحصيلة الدولارية إلى 300 مليار دولار سنويا".

وتابع: "الدولة المصرية تعمل على زيادة عائدات السياحة وتحويلات المصريين من الخارج، فضلا عن العمل على تعظيم موارد الدولة من العملة الأجنبية".

وتابع متحدث الحكومة: "هناك طلب من أوروبا على زيادة أعداد العمالة المصرية المدربة بالخارج"، مشيرا إلى الأزمة العالمية أدت إلى ارتفاع مستوى التضخم على مستوى العالم، والشيء المبشر أننا نشهد حاليا بوادر مؤشرات قوية لتراجع مستوى التضخم حتى على مستوى الاقتصاديات الكبرى".

خفض مستوى التضخم في الفترة المقبلة

ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى خفض مستوى التضخم في الفترة المقبلة بإجراءات حكومية، وهناك مؤشرات على تراجع معدلات التضخم عالميا وفي مصر.. والسيطرة على الأسعار في الأسواق لمواجهة التضخم".

وقال الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن توقعات الاقتصاديين في ظل الظروف والمخاطر المحيطة يجب التعامل معها بحرص شديد، مضيفا أن معدل النمو الاقتصادي قد يعاود الارتفاع لـ3%، ومعدلات التضخم قد تقل عن 6% عالميًا.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد، السبت، أن مؤشر الاقتصاد في مصر والعالم العربي لا بد أن يرتفع معدلات النمو لأكثر من 3%، وذلك لوجود فجوات وطموحاتها أكبر للتنمية المستدامة، مؤكدا أنه يجب زيادة حجم الاستثمارات في الدول النامية.

اتفاق مرضي مع مصر وصندوق النقد وأكد أنه بالنسبة لمصر لا بد من الوصول لاتفاق مرضي ومتوازن مع المؤسسات الدولية، لافتا إلى أن الوصول لبرنامج متكامل مع صندوق النقد الدولي هو جزء من كل، مؤكدا أن الكل هو التوازن الاقتصادي الكلي للسياسات المالية العامة والنقدية، والحاجة إلى الاستثمار لزيادة التنمية والتصدير، ودفع حركة النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن مصر مؤهلة تأهيل عالي بأن تحقق قفزات كبرى في الاقتصاد بما لديها من استقرار أمني والممكنات الاقتصادية المختلفة للقيام بذلك.