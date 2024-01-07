نقيب الصحفيين الفلسطينيين: غزة تشهد أكبر مجزرة في تاريخ الإعلام (فيديو)

قال ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تحمل رؤية كاذبة وتضخ أكاذيب طول اليوم، متابعا: "نقابة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية تبذل جهدا كبيرا على المستوى الدولي لنقل حقيقة معاناة الشعب الفلسطيني.

وأضاف نقيب الصحفيين الفلسطينيين، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع على قناة "دي أم سي" مساء اليوم الأحد: "نقل الصحفيين الحقيقة وما يتعرض له الشعب في غزة من حرب إبادة إلى العالم، كان سببا في تحرك دول العالم في الميادين لنصره الشعب الفلسطيني.

وتابع نقيب الصحفيين الفلسطينيين: "هناك انحياز إعلامي أعمى وتغطية غير مهنية تقوم بها بعض مؤسسات الإعلام الغربي تجاة مايحدث داخل قطاع غزة.

ما يتعرض له الصحفيون الفلسطينيون داخل القطاع لم يتعرض أحد لمثله في التاريخ

وأوضح أنه طالب من الاتحاد الدولي أن تكون التغطية مهنية وراسل المؤسسات التي لا تتعامل بمهنية في نقل الأخبار، مشددا على أن ما يتعرض له الصحفيون الفلسطينيون داخل القطاع لم يتعرض أحد لمثله في التاريخ، فما حدث يعد أكبر مجزرة في تاريخ الإعلام.

ووجه التحيه للصحفيين المصريين والإعلام، قائلا: الإعلام المكتوب والمرئي والمسموع يفرض مساحة واسعة لتغطية الحرب على غزة.

وأدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، اليوم الأحد، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل متعمد، العاملين في قطاع الصحافة والإعلام وعائلاتهم في الأرض الفلسطينية المحتلة، والذي كان آخره استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين حمزة وائل الدحدوح، ومصطفى ثريا، لسيارة كانا يستقلانها خلال تغطيتهم الصحفية بمدينة خانيونس.

وأعربت المنظمة عن إدانتها الشديدة لقصف مسيرة إسرائيلية تجمعًا للمواطنين، قرب دوار الشهداء جنوب جنين أدى لاستشهاد 6 مواطنين منهم أربعة أشقاء، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).

واستشهدت، مساء اليوم الأحد، طفلة فلسطينية "أربع سنوات"، وشاب وزوجته، إثر إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليهما على حاجز بيت إكسا العسكري، شمال غرب مدينة القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه سيارتين أثناء مرورهما عبر الحاجز، ما أدى لإصابة مواطن فلسطيني كان يقود مركبته بحجة محاولته تنفيذ عملية دهس ومعه زوجته، كما أصيبت طفلة كانت تتواجد في سيارة أخرى.

وأكد شهود عيان، استشهاد الطفلة رقية أحمد عودة أبو دهوك جهالين، والشاب محمد مزيد أبو عيد من بلدة بدو المجاورة وزوجته.

وأغلقت قوات الاحتلال الحاجز بالكامل ومنعت الدخول أو الخروج من القرية، ومنعت مركبات الإسعاف الفلسطينية من نقل المصابين.

أمير قطر يؤكد لوزير الخارجية الأمريكي ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات في غزة

وفي سياق متصل أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ضرورة العمل على الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى مناطق القطاع كافة، والعمل على خفض التصعيد من أجل ضمان الاستقرار والأمن في المنطقة.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأحد، بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي يزور دولة قطر حاليا، حيث جرى بحث آخر مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا).

كما استعرض الجانبان - خلال اللقاء - العلاقات الاستراتيجية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تنميتها، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة