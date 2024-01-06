نشرة التوك شو.. بشرى عن زيادة الرواتب واعتذار محمد الباز لعادل إمام

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قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الفترة المقبلة ستشهد انفتاحا سياسيا سيتبعها فترة انفتاح اقتصادي كبيرة.

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مصطفى بكري يكشف موعد الانفراجة الاقتصادية في مصر (فيديو)



حملة صحفية كبيرة قادها الكاتب الصحفي محمد الباز ضد الفنان عادل إمام بسبب تزويج ابنته سارة لابن قيادي إخواني، حيث كتب في عام 2004 عقب عقد القران مقالًا لاذعًا حمل عنوان: "عادل إمام يسلم ابنته لطيور الظلام".

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هاجم عادل إمام لتزويج ابنته لابن قيادي إخواني.. الباز يعتذر للزعيم: "أنا أحمق"



قال الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة لشئون السكان وتنمية الأسرة، إن كل 10 نساء يضعن 28 طفلا في مصر.. ونريد أن يقلوا إلى 21 طفلا لكل 10 نساء، مشيرا إلى أن هناك تعاون مشترك ومثمر بين وزارة الصحة ووزارة الأوقاف

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الصحة: كل دقيقة يتم ولادة حوالي أربعة أطفال في مصر (فيديو)



قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه نقلا عن مصدر فإن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر تعليمات للحكومة بتعويض المواطنين بالتزامن مع تنظيم الموازنة الجديدة بزيادة الرواتب والحماية الاجتماعية والمعاشات والقطاع الخاص، علاوة على تشكيل لجنة عليا لهذا الغرض، مع التركيز على إعادة استقرار الوضع المالي والاقتصادي وكبح جماح التضخم.

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قال الكاتب الصحفي والإعلامي محمد الباز، إنه يرفض العمل مع عمرو أديب، واصفًا إياه بالحنجرة المأجورة.

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محمد الباز: عمرو أديب حنجرة مأجورة وإبراهيم عيسى يعبد نفسه (فيديو)



قال الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، إن التعامل مع السوق السوداء في تغيير العملة ، بمثابة سرقة واضحة للوطن.

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خالد أبو بكر يوجه رسالة للمصريين بالخارج بسبب تحويل العملة الصعبة (فيديو)

كشف الإعلامي عمرو أديب عن دور الإعلامي الساخر باسم يوسف في إنقاذ شقيقه من الموت يعد تعرض الأخير لأزمة قلبية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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عمرو أديب يكشف دور باسم يوسف في إنقاذ شقيقه من الموت (فيديو)



علق الإعلامي عمرو أديب، إن ظهور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمام الرأي العام وإعلانه أسباب ارتفاع الأسعار أمر جيد.

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عمرو أديب عن ارتفاع الأسعار: الموضوع مطول شوية ويجب تغيير السياسات (فيديو)