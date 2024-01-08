وائل الدحدوح عن استشهاد نجله: راض بقضاء الله ولم نفقد الثقة والأمل

علق الصحفي وائل الدحدوح، مراسل قناة الجزيرة في غزة، على استشهاد نجله الصحفي حمزة الدحدوح، في قضف إسرائيلي بغزة اليوم داخل القطاع، قائلا:" "راض بقضاء الله واسأل الله أن يتقبل أسرتي وعائلتي وكل الشهداء والصالحين والصديقين في الجنة".

وأضاف وائل دحدوح” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع على فضائية "دي أم سي"، مساء الأحد، حمزة كان شهمًا وبارًا وحنونًا ولا أعزه على الله"، معقبا: "الله عز وجل اختاره ونحن راضون باختيار الله".

الاستهداف المباشر وتكراره وتعمده أصبح واضحا

وتابع وائل الدحدوح:" حمزة انضم إلى بقية الأسرة ولا أحد مستمر في هذه الحياة، متابعا: “الأمل موجود ولم نفقد الثقة، والاستهداف المباشر وتكراره وتعمده أصبح واضحا باستهداف منزلي في غزة واستهداف ابني وزميلة سامر الذي استشهد معه”.

وأردف :"الاستهدافات تواصلت بشكل عام، حيث تم استهداف مكتب قناة الجزيرة واليوم استهداف نجلي في غزة خلال عودته من مهمة"، متابعا: الاحتلال يستخدم الاستهدافات كوسائل ضغط وكأنه لا يعجبه أن نقوم بمهمة إنسانية في مجال الإعلام والتي كفلتها المواثيق".

وأوضح وائل الدحدوح أن الصحفيين ليسوا طرف في هذه ولكنهم ينقلون الحقيقة فقط من جرائم الاحتلال، متابعا: الاحتلال يريد أن يدفعني ويكبدني ثمن باهظ، ولكن هذا لن يوقفنا عن نقل رسالتنا الإعلامية".

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مساء اليوم الأحد، فيما يتعلق بالمأساة التي يواجهها الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، الذي فقد نجلا آخر في الحرب الإسرائيلية على غزة، اليوم، إنه يواجه مأساة لا يمكن تخيلها.

وأضاف بلينكن: أشعر بالأسف الشديد على الخسارة التي لا يمكن تخيلها، أنا أب وأتخيل الفظائع التي يواجهها وائل الدحدوح، ليست مرة واحدة ولكن مرتين الآن، هذه مأساة لا يمكن تخيلها.

وفي وقت سابق من اليوم، استشهد الصحفي حمزة الابن الأكبر لـ وائل الدحدوح في غزة بقصف إسرائيلي استهدف صحفيين غرب خان يونس جنوبي القطاع.

ولم يكن الأمر جديدًا على تماسك وائل الدحدوح، ففي بداية حرب إسرائيل الغاشمة على غزة، تلقى وائل الدحدوح نبأ استشهاد بعض أفراد أسرته، وهم ابنه محمود وزوجته أم حمزة، وأصغر بناته وأحبها إلى قلبه شام، 7 سنوات، وحفيده آدم شهر ونصف.

وبعد ساعة من أنباء استشهاد نجل الصحفي وائل الدحدوح الأكبر حمزة، في غارة إسرائيلية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي آخر تفاعل لحمزة مع صورة لوالده على مواقع التواصل.

وكتب حمزة الدحدوح تحت صورة لوالده: إنك الصابر المحتسب يا أبي، فلا تيأس من الشفاء ولا تقنط من رحمة الله وكن على يقين أن الله سيجزيك خيرًا ما صبرت.

أما آخر حالة وضعها قبل ساعة من استشهاده وهي: أكفان شهداء في غرفة موتى.. وقبلها رثاء لحارة في غزة التي صارت مدينة أشباح.