نصائح من جمال شعبان لإنعاش القلب وقت الأزمة (شاهد)

قدم الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب ورئيس المعهد القومي للقلب سابقا، نصائح لإنعاش القلب وقت الأزمة.

ووجه "شعبان" خلال تصريحاته ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، الشكر للدكتور باسم يوسف، بعد إنعاشه قلب الإعلامي عماد الدين أديب، الذي تعرض لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تواجده بأحد المؤتمرات في الإمارات.

وتابع أنه "يمكن ربنا شاء أن يسلط الضوء على هذه الشخصية التي لها جماهيرية لكي ينبه بأهمية الدقيقة في إنقاذ حياة إنسان"، مستطردا "إنعاش قلب الأطفال يحتاج متخصص أكبر، لكن حدوث مثل هذا الموقف ولا يوجد مختص فيمكن التدليك للصدر من خلال الإصبع وبرفق"، معقبا: "الوقت كالسيف في إنعاش القلب إن لم تقطعه قطعك".

وواصل شعبان أن "الدقيقة لها أهمية في حياة الإنسان وخاصة إنعاش القلب والـ3 دقائق الأولى حال تعرض الشخص لأزمة قلبية فارقة في حياته"، متابعا: "لو واحد وقع ومردش يتعرض حينها لأزمة قلبية، يحتاج على إثرها إنعاش للقلب من خلال تدليك منتصف الصدر، حال نوم المريض على الظهر".

وأوضح : "التدليك يعني الضغط والمساج على منتصف عظمة الصدر، يساعد كثيرا حتى وصول الإسعاف، معقبا: الضغط على الصدر بكلوة اليد وليس بالإصبع لأنها تعرض المنعش للتعب، وهذا نداء لمبادرة "من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا".