زوجة حلمي بكر تكشف تطورات حالته الصحية.. يحتاج إلى طبيب نفسي (فيديو)

كشفت سماح القرشي، زوجة الموسيقار حلمي بكر، عن تطورات الحالة الصحية لزوجها بعد تعرضه لأزمة صحية، قائلة: “ حالته ادت للتحسن مجددا بعد أن تدهورت أكثر من مرة وهو الآن في فترة نقاهة، وفي رحلة خارج القاهرة؛ ليعود للجمهور مرة أخرى”، موضحة: الطبيب المعالج طالبهم بعرضه على طبيب نفسي.

وأضافت "القرشي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، على فضائية "القاهرة والناس"، مساء اليوم: "الطبيب المعالج أكد ضرورة أن يكون العلاج في المنزل، من خلال التمارين، وبدأ تنفيذها، وسيعود لحالته الطبيعية.

وأكدت زوجة الموسيقار حلمي بكر، أن مصطفى كامل لم يتواصل مع زوجها، متابعة:" مفيش تواصل.. واللي قاله مش حقيقي".

نقيب الموسيقيين تحدث بأقاويل غير صحيحة

وأشارت إلى أن نقيب الموسيقيين تحدث بأقاويل غير صحيحة، وتم الرد عليه، مضيفة: " حلمة بكر يرفض أن يتم علاجه في مستشفى".

وقدمت زوجة الملحن حلمي بكر بلاغًا ضد مصطفي كامل، باعتباره نقيب المهن الموسيقية، امام مكتب النائب العام موكلة أدهم أسامة سلام المحامي وكيلًا عنها .

زوجة الملحن حلمي بكر تتقدم ببلاغ ضد نقيب المهن الموسيقية

وقيد البلاغ المقدم إلكترونيًا برقم 324 عرائض المكتب الفني للنائب العام والمقيدة برقم 634995 قيد الفحص باستئناف القاهرة.

وقال البلاغ؛ إنه بدر من المشكو في حقه عبارات وتصريحات تمثل القذف والإساءة والتشهير والبلاغ الكاذب، وذلك في أكثر من موقع إخباري، مشيرًا أن المشكو في حقه صرح علي موقع إخباري ( حول انتقاده لزوجة حلمي بكر ) قائلًا " انا عارف كواليس عنها لكن مش هتكلم دلوقتي "

وأيضا صرح على جروب نقابة المهن الموسيقية قائلًا " مش عاوز أتكلم عشان هخرب الدنيا، ولما كانت بتجيبله بلطجية، دافعت عنه وأرسلت لها الشرطة، ويشهد علي ذلك شقيق حلمي والمنتج أحمد فوزي، وانا اكثر واحد عارف كواليس عنها ولكن مش هتكلم دلوقتي "

وأكد مقدم البلاغ أن ما قام به المشكو في حقه يمثل جريمة السب والقذف بإحدي وسائل العلانية المنصوص عليها بالمادة ۱۷۱ عقوبات، وحيث إن فعل المشكو في حقه يشكل جرائم السب والقذف والتشهير ونشر أخبار وبيانات كاذبة والمعاقب عليها في المواد ۱/۳۰۲، ۱/۳۰۳، ۳۰۷، ۳۰۸، من قانون العقوبات، فلزم اتخاذ اللازم قانونا ضده.

وأشار في ختام بلاغه إلي أن الشاكية هي زوجة الفنان الملحن حلمى بكر، وتمت الإساءة لها ولزوجها ومن ثم يحق لها الشكوى واتخاذ اللازم قانونا مطالبه برد اعتبارها ومحاسبة ومحاكمة المشكو في حقه على اقواله المكذوبة خصوصا أن الشاكية زوجة شخصية عامة وفنان كبير له تاريخ، وأقوال المشكو في حقه قد تؤخذ على أنها حقيقة ومن ثم تسىء إلى تاريخ وسمعة واسم فنان محترم كبير لما صدر ضده وضد زوجته من أقاويل وأحاديث إعلامية مكذوبة في حق الشاكية والتي تمثل وقائع سب وقذف وتشهير ونشر أخبار كاذبة مما يشكل الجرائم المنصوص عليها بالمواد سالفة الذكر.