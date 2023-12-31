جثة سبعيني مهشمة الرأس تثير الذعر في القليوبية|جهود امنية مكثفة لكشف اللغز

جهود مكثفة تبذلها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ، لكشف غموض العثور على جثة مسن يبلغ من العمر 72 سنة، ورأسه مهشمة بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، واستعجلت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها.

جثة سبعيني مهشمة الرأس تثير الذعر في القليوبية |وجهود امنية مكثفة لكشف اللغز

البداية كانت بتلقي اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية، لقطاع أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة شبرا الخيمة ثان، بورود بلاغا بالعثور على جثة سبعيني مهشم الرأس.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين بالفحص والمعاينة مقتل "محمد هلال" 72 سنة، بضربة على الرأس، جرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق.

كما صرحت النيابة بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها، وسؤال أهلية المتوفى لتحديد وضبط المتهم.

اختلفوا علي ثمن المخدرات .. حبس عاطل قتل شاب بشبرا الخيمة

امرت جهات التحقيق بشبرا الخيمة ، بحبس عاطل 4 ايام علي ذمة التحقيقات ، لقيامة بقتل شاب إثر مشاجرة نشبت بينهما، إثر إصابته بطلق ناري فرد خرطوش بسبب خلافات مالية على مواد مخدرة، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى والتصريح بالدفن عقب ذلك.

كانت البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارًا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة، يفيد بمصرع شاب إثر إصابته بطلق ناري فرد خرطوش، بدائرة القسم.

انتقل على الفور رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، وتبين بالفحص والتحريات مصرع شاب يدعى "محمود" إثر مشاجرة مع عاطل يدعى مصطفى ديشة، بسبب خلافات مالية على مواد مخدرة، فقام المتهم بإطلاق أعيرة نارية صوب المجني عليه أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات ، تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.