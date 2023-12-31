مصرع شاب معاق ذهنيا على يد ابن خاله بالقليوبية

هزت جريمة قتل مؤسفة بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، راح ضحيتها شاب معاق ذهنياً على يد ابن خاله، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وسبب الوفاة وكيفية حدوثها، وطلبت وصرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية وتسلم الجثمان لذويه لدفنه.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطاراً يفيد بورود بلاغاً من مسئول غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات جثة قتيل إثر ادعاء مشاجرة.

على الفور وجه اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بسرعة فحص البلاغ والوقوف على ملابسات الجريمة وتحديد وضبط مرتكبها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام.

وتبين من التحريات الأولية مقتل "محمد.س.ع." يعاني من إعاقة ذهنية، بعد ضربات على رأسه سددها له ابن خاله وأمكن ضبط الأخير والأداة المستخدمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي انتقلت إلى مكان الواقعة، وناظرت جثة المجني عليه، وقررت عرضها على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.