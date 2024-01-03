لقي شاب مصرعه على أيدي أربعة أشخاص آخرين جراء اندلاع مشاجرة بينه وبين أربعة آخرين بسبب خلاف على أموال جمعية مشتركة بينهما بمنطقة أبو زعبل التابعة لمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى وشهود العيان بالواقعة وملابساتها وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى والتصريح بالدفن عقب ذلك.

بسبب فلوس الجمعية .. مصرع شاب على يد آخرين في أبو زعبل بالقليوبية

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية ، إخطارًا بمصرع شاب يدعى عبد الكريم مدحت، 24 سنة عامل بفرن جراء طعنة نافذة بالرقبة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين وفاته وجرى نقل جثته للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص تشاجروا معه وطعنه أحدهم في رقبته طعنة نافذة أودت بحياته، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

حبس المتهم بقتل زوجته ببنها

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بحبس المتهم 4 ايام علي ذمة التحقيقات ، لقيامه بالتعدي علي زوجته لحد الموت وتركها جثة هامدة حتي التعفن

وكشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية ، لغز العثور على جثة سيدة داخل منزلها في قرية كفر أبو ذكري بدائرة مركز شرطة بنها، في حالة تعفن، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

زوجها ضربها لحد الموت ..العثور على جثة ربة منزل في حالة تعفن بالقليوبية

فيما استدعت النيابة أهل المجنى عليها وجيرانها لسؤالهم حول الواقعة، وسرعة استعجال تقرير الطبيب الشرعي لبيان ما بها من إصابات وسببها وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة إن وجدت، والوقوف على سبب الوفاة، والتأكد من وجود شبهه جنائية في الوفاة من عدمه.

كانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، ومدير إدارة البحث الجنائي، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ورود بلاغًا بوجود جثة ربة منزل داخل منزلها في قرية كفر أبو ذكري بدائرة المركز وفي حالة تعفن ومحاولة أهل الزوج استخراج لها تصريح دفن ولكن موظف الصحة شك في الوفاة بسب تحلل الجثة، وكدمات متفرقة بها.

العثور على جثة ربة منزل في حالة تعفن بالقليوبية

انتقل على الفوررئيس مباحث مركز بنها لمكان الواقعة، وتبين العثور على جثة سيدة تدعى مروة.ع.م في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين أن الجثة في حالة تحلل وتعفن مما يدل على أن الوفاة منذ فترة كبيرة، وباستدعاء الزوج ويدعى م.ع.ح عاطل في العقد الرابع من العمر، أكد أنه تعدى عليها قبل الوفاة بيوم.

وأشار إلى أن سبب الكدمات المتفرقة بالجثة إثر التعدي عليها، ولكنها لم تمت من التعدي وكانت طبيعية، واكتشف وفاة زوجته يوم الأحد الماضي، لافتا إلى أنه حاول على مدار الأيام الماضية استخراج شهادة وفاة لها ولكنه فشل، مبررًا عدم تحريره بلاغًا في مركز الشرطة بسبب تنفيذ حكم غيابي، وإذا حضر لمركز الشرطة سيتم القبض عليه مما دفعه لمحاولة استخراج تصريح دفن دون الرجوع للشرطة.

وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي أمرت بحبس الزوج 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة بدفن الجثمان، حيث شيع أهالي قرية بطا التابعة لدائرة مركز بنها جثمان الفقيدة لمثواها الأخير بمقابر أسرتها وسط أحزان جميع المشيعين، ودعوات الجميع لها بالرحمة والمغفرة ولذويها بالصبر والسلوان.