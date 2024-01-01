مصرع ربة منزل على يد عاطل تسلل لشقتها بشبين القناطر

لقيت ربة منزل عمرها 65 عاما مصرعها على يد عاطل تسلل الى منزلها فى قرية القشيش بشبين القناطر لسرقة متعلقاتها وعندما شعرت به قام بطعنها بالسكين حتى الموت ثم اشعل النيران فى منزلها لاخفاء معالم جريمته وفرا هاربا الا ان الاهالى اسرعوا لاخراج الجثة ونقلها لمستشفى شبين القناطر العام والقى القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

تلقى رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر بلاغا من الاهالى بالعثور على جثة ربة منزل داخل منزلها ووجود حريق بالمنزل وتم اخطار مديرية امن القليوبية فانتقلت قوة امنية لمكان الواقعة وتبين ان المتوفاة تدعى " ن ح ا " 65 سنه حيث قام عاطل جارها بالتسلل الى منزلها ليلا لسرقة متعلقاتها واستولى على قرط ذهبى وهاتف محمول وعندما شعرت بها المجنى عليها قام بطعنها بالسكين واسرع هاربا بعد ان اشعل النيران فى المنزل

وتم القبض على المتهم وارشد عن الاداه المستخدمة فى الواقعة والمسروقات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق