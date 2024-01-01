الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

قابيل وهابيل القليوبية .. قرار جديد في صراع الأشقاء بسبب الميراث بكفر شكر

بوابة الوفد الإلكترونية

شهدت قرية اسنيت، التابعة لمركز  كفر شكر بمحافظة القليوبية واقعة مأساوية ، حيث سقط شاب جثة هامدة إثر نشوب مشاجرة بين الأشقاء،  بسبب الخلاف علي الميراث، وجرى نقل الجثة للمستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

قابيل و هابيل القليوبية ..قرار جديد في صراع الأشقاء بسبب الميراث بكفر شكر 

كما أمرت جهات التحقيق بدفن جثة المتوفي ، عقب إنتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعى واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وسؤال شهود العيان وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت القرار السابق .

كانت البداية  بتلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر شكر يفيد ورود بلاغًا بمصرع شخص إثر إصابته بسكتة قلبية.

انتقل على الفور رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر وتبين بالفحص والتحريات مصرع شخص إثر إصابته بسكتة قلبية، بسبب مشاجرة نشبت بينه وبين شقيقه بالشوم والقذف بالحجارة بين الأسرتين بسبب الخلاف علي الميراث.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب مصطفى الصباغ والنقيب أحمد عبدالحفيظ معاوني رئيس المباحث تم ضبط طرفي المشاجرة، وتوالت النيابة التحقيق .

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