زوجها ضربها حتى الموت .. العثور على جثة ربة منزل في حالة تعفن بالقليوبية

تكثف أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية، جهودها لحل لغز العثور على جثة سيدة داخل منزلها في قرية كفر أبو ذكري بدائرة مركز شرطة بنها، في حالة تعفن، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

زوجها ضربها لحد الموت ..العثور على جثة ربة منزل في حالة تعفن بالقليوبية

فيما استدعت النيابة أهل المجنى عليها وجيرانها لسؤالهم حول الواقعة، وسرعة استعجال تقرير الطبيب الشرعي لبيان ما بها من إصابات وسببها وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة إن وجدت، والوقوف على سبب الوفاة، والتأكد من وجود شبهه جنائية في الوفاة من عدمه.

كانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، ومدير إدارة البحث الجنائي، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ورود بلاغًا بوجود جثة ربة منزل داخل منزلها في قرية كفر أبو ذكري بدائرة المركز وفي حالة تعفن ومحاولة أهل الزوج استخراج لها تصريح دفن ولكن موظف الصحة شك في الوفاة بسب تحلل الجثة، وكدمات متفرقة بها.

العثور على جثة ربة منزل في حالة تعفن بالقليوبية

انتقل على الفوررئيس مباحث مركز بنها لمكان الواقعة، وتبين العثور على جثة سيدة تدعى مروة.ع.م في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين أن الجثة في حالة تحلل وتعفن مما يدل على أن الوفاة منذ فترة كبيرة، وباستدعاء الزوج ويدعى م.ع.ح عاطل في العقد الرابع من العمر، أكد أنه تعدى عليها قبل الوفاة بيوم.

وأشار إلى أن سبب الكدمات المتفرقة بالجثة إثر التعدي عليها، ولكنها لم تمت من التعدي وكانت طبيعية، واكتشف وفاة زوجته يوم الأحد الماضي، لافتا إلى أنه حاول على مدار الأيام الماضية استخراج شهادة وفاة لها ولكنه فشل، مبررًا عدم تحريره بلاغًا في مركز الشرطة بسبب تنفيذ حكم غيابي، وإذا حضر لمركز الشرطة سيتم القبض عليه مما دفعه لمحاولة استخراج تصريح دفن دون الرجوع للشرطة.

وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي أمرت بحبس الزوج 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة بدفن الجثمان، حيث شيع أهالي قرية بطا التابعة لدائرة مركز بنها جثمان الفقيدة لمثواها الأخير بمقابر أسرتها وسط أحزان جميع المشيعين، ودعوات الجميع لها بالرحمة والمغفرة ولذويها بالصبر والسلوان.

تفاصيل جديدة في واقعة العثور على جثتي خبير زراعي وفتاة داخل شقة بالمعصرة

و تواصل ادارة مباحث القاهرة، التحقيقات لكشف لغز العثور على جثتي خبير زراعي وفتاة داخل شقة بالمعصرة مقتولين.

وقال حارس العقار الذى شهد جريمة مقتل خبير زراعى وفتاة داخل شقة بمنطقة المعصرة، إنه شاهد سيدة تشبه ملامحها بشكل كبير الفتاة المقتولة داخل الشقة.

وأضاف حارس العقار لرجال المباحث إن السيدة حضرت للعقار ، وهى نسخة طبق الاصل من القتيلة قبل ارتكاب الجريمة، ورجح أن تكون شقيقتها أو إحدى قريباتها.

ويناقش فريق من رجال مباحث القاهرة، أسرة الفتاة المعثور على جثتها مذبوحة، بجوار جثة خبير زراعى داخل شقة بالمعصرة، للوقوف على ملابسات الواقعة ومعرفة طبيعة العلاقة بين القتيل والقتيلة.

وتبين من السيناريوهات المحتملة ، منها قيام أقارب الفتاة بالتخلص من الضحية والفتاة وهو السيناريو الأرجح والدافع الأقوى لارتكاب الجريمة، كما يفحص رجال المباحث علاقات المجنى عليه وهل توجد خلافات مع أحد ترقى لأرتكاب الجريمة البشعة، فيما تتواصل الجهود لحل لغز الواقعة.

وكشفت التحريات فى واقعة العثور على جثة رجل أعمال وسيدة مقتولين داخل شقة بمنطقة المعصرة، أن القتيل خبير زراعى معروف وحاصل على دكتوراة فى تخصصه.

ودلت التحريات الأولية في واقعة العثور على جثتى رجل وسيدة مقتولين داخل شقة بالمعصرة أن الرجل تم قتله طعنا بالسكاكين فى جسده بينما قام الجناة بذبح الفتاة من رقبتها.

وأضافت التحريات أن مجهولين دخلوا المبنى وصعدوا للطابق الـ11 وظلوا بداخله حوالي ساعة، وقتلوا المجنى عليهما ولاذوا بالفرار ثم استقلوا سيارة.

وقال شهود عيان، إن السيدة غريبة عن المنطقة، وأن المتهمين كانوا فى حالة ذعر وهربوا بسرعة، مما أثار الشكوك لدى حارس العقار الذى شاهدهم ولكنه لم يتمكن من الإمساك بأى منهم، وأبلغ الشرطة التى حضرت على الفور.

وعثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة على جثتى رجل وسيدة مقتولين داخل شقة بمنطقة المعصرة.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة ، بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثتين داخل شقة بمنطقة المعصرة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين وجود جثتى رجل وسيدة وتم نقل الجثامين للمشرحة ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.