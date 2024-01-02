أخذوا “ محمد” يصالحوه خلصوا عليه.. والدة ضحية شبرا الخيمة تروي قصة غدر اصدقاءه به

شهدت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، مصرع شاب يدعى محمد فيشاوي 23 عاما، والشهير بفيشاوى، على أيدي 4 أشخاص، من بينهم صديقاه، إثر مشاجرة نشبت بينهم، وجرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية.

خدوه “ محمد” يصالحوه خلصوا عليه.. والدة ضحية شبرا الخيمة تروي قصة غدر اصدقاءه به

وقالت والدة الشاب المجني عليه،كانت بداية أحداث الواقعة ، بإن نجلها بعد خروجه من صلاة الجمعة فوجئ باثنين من زملائه يحاولان التشاجر معه دون سبب يذكر، والتضييق عليه من خلال طلب هاتفه لإجراء مكالمة، مشيرة إلى أنهما حاولا الحصول عليه عنوة ودون رغبته؛ لتنشب بينهما مشاجرة ويتدخل الأهالي لفضها.

ومن ثم عرضوا عليه الصلح وطلبوا منه مقابلتهم في منزلهم، وفور صعوده إلى منزلهم تعدوا عليه، مشيرة إلى أنها تلقت اتصالا هاتفيا من والدة الجاني تخبرها بضرورة الحضور لأن ابنها تم قتله، وأوضحت أنها توجهت إلى منزل المتهم، لتجد نجلها غارقا في دمائه، مطالبة بالقصاص العادل من المتهمين .

و أردف والد الشاب "محمد" المشهور بفيشاوى، والذى راح ضحية الغدر على أيدى أربعة أشخاص من بينهم صديقه، إن نجله هو أكبر أولاده وأنه عائل الأسرة الوحيد، وتابع الأب المكلوم ، أن الجناه غدروا به وقتلوه داخل منزلهم بالأسلحة النارية دون شفقة أو رحمة ، مطالبًا بالقصاص العادل .

مصرع شاب على يد 4 أشخاص في مشاجرة بشبرا الخيمة

وكان قد لقي شاب يدعى محمد فيشاوي 23 عاما مصرعه إثر إصابته بطلق ناري فرد خرطوش، بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية على أيدي 4 أشخاص من بينهم صديقه إثر مشاجرة نشبت بينهم.

وجرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها، وسؤال أهلية المتوفى والقبض على المتهمين.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بمحافظة القليوبية، بورود بلاغ بمصرع شاب يدعى محمد فيشاوى 23 عاما، إثر إصابته بطلق ناري فرد خرطوش.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين نشوب مشاجرة مع 4 أشخاص من بينهم صديقه، بسبب خلافات بينهم، فقام بإطلاق عيار ناري فرد خرطوش أودى بحياته.

جرى نقل الجثة لمستشفى، تحت تصرف النيابة العامة والتي أصدرت قرارها السابق.