طلب منى تجهيز ملابس رأس السنة ومات .. والدة الشاب أحمد تكشف قصة مصرعه على يد اثنين بشبرا الخيمة

في واقعة مؤسفة ، شهدت مدينة شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، مصرع شاب طعنا على يد عاطل يدعى مصطفى ديشة بسبب خلافات سابقة بينهما احتدت يوم الواقعة، وهي خلافات مالية على مواد مخدرة، قام على إثرها المتهم بطعن المجني عليه 4 طعنات، أودت بحياته بعد وصوله إلى المستشفى.

وقالت والدة المجني عليه والذي يدعى أحمد إسماعيل ، إلى أن الجميع يشهد لنجلها بحسن الخلق ، واشارت الأم أن يوم الواقعة " المجني عليه "قالي يا أمي انا نازل أحلق وجهزيلي الأكل والكوتشي واللبس علشان أخرج مع أصحابي بمناسبة رأس السنة، بعد شويه عرفت إنه في المستشفى بيموت، أنا عايزة حق ابني،وطالبت الأم بالقصاص العادل من قتله ابنها .

وأرد شقيق المجني عليه ؛ أن قبل الواقعة تعرض شخصين، أحدهما يدعى أحمد عصام والشهير ب "بلحة" والآخر يدعى مصطفى وشهير ب "ديشة"، حيث قاما بتهديده بالمطواة، مضيفا: أخويا كان بيعيط ،وروحنا كلمنا أحد الأشخاص وقعدنا واتصالحوا والموضوع انتهى.

واستكمل يوم الواقعة “ قالي أنا رايح أجيب أكل قولتله هاتلي معاك وبعدها كنا هنروح نجيب هدية لخطيبته، لكن بعد شويه جالي تليفون إنه في المستشفى بيموت”.

التحريات في واقعة مقتل "أحمد "

كشفت التحريات الأولية بواقعة مصرع شاب يدعى “أحمد”يبلغ من العمر 23 سنة بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، قتل المجني عليه على يد عاطل يدعى مصطفى “ديشة” بسبب خلافات نشبت بينهما، حيث طعنه المتهم أربع طعنات بالجسد أودت بحياته عقب وصوله المستشفى.

كما تبين من التحريات أن المتهم نشب بينه وبين المجني عليه خلاف سابق احتد يوم الواقعة بسبب خلافات مالية على مواد مخدرة.

تحريات المباحث حول الواقعة

وأمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى وشهود العيان بالواقعة وملابساتها وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى والتصريح بالدفن.

بداية أحداث الواقعة

وكانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة، يفيد بمصرع شاب إثر إصابته بطلق ناري فرد خرطوش، بدائرة القسم.

وانتقل على الفور المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، وتبين بالفحص والتحريات مصرع شاب يدعى "أحمد" إثر مشاجرة مع عاطل يدعى مصطفى ديشة، بسبب خلافات مالية على مواد مخدرة، فطعنه المتهم أربع طعنات أودت بحياته، وعقب تقنين الإجراءات بقيادة معاوني رئيس المباحث، تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.