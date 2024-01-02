"المركزي للنخيل" ينظم يوما حقليا للمزارعين بالمنيا

نظم المعمل المركزي النخيل فرع المنيا يوم حقلي للمهندسين والمزارعين للتوعية بأهمية زراعة النخيل.

أكد الدكتور عز الدين جادالله مدير المعمل المركزي للنخيل انه في إطار تقديم الخدمات الإرشادية للمهندسين والمزارعين المهتمين بزراعة النخيل في محافظة المنيا ومراكزها المختلفة

حيث قام اليوم الثلاثاء فرع المعمل بمحافظة المنيا بعمل يوم حقلي عملي بأحد مزارع النخيل المتميزة التابعة لمركز المنيا لتوعية المزارعين على أهمية عمليات خدمة النخيل المختلفة في هذه الفترة الزمنية من العام وتأثيرها على زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الثمار، وأهمية ذلك في تحقيق أفضل عائد اقتصادي، وذلك عن طريق زراعة الأصناف ذات القيمة الأقتصادية العالية وذلك في إطار دور المعمل في القيام بالعمل الإرشادي.

ووعقد الدكتور مجدي نجيب رزق بفرع المعمل بمحافظة المنيا محاضرة عملية بمركز المنيا بأحد المناطق التي ينتشر بها زراعة نخيل البلح بعدد كبير جدا.



وتضمنت المحاضرة الإرشادية التقليم في نخيل البلح والطرق السليمة للتقليم والموعد المناسب والمبيدات الحشرية الموصي بها بعد عملية التقليم وأيضا التعفير بالكبريت الزراعي بعد التقليم.

و الخدمه الشتويه لنخيل البلح ومعدلات الإضافة من السماد العضوي والكبريت الزراعي وسماد سوبر فوسفات الكالسيوم.

و مكافحة حشرة سوسة النخيل الحمراء والطرق المناسبة لمكافحتها والمبيدات الحشرية الموصي بها ومعدلاتها.