وزارة العمل تختتم برنامج تدريبى للفتيات على مهنة الخياطة بالمنيا

نظمت مديرية العمل بمحافظة المنيا ، الإختبار النهائى للدورة التدريبية المجانية على مهنة التفصيل والخياطة للمتدربات ، بوحدة التدريب المتنقلة بتل بنى عمران بمركز ديرمواس ، فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر إحتياجاً ، ومبادرة مهنتك مستقبلك والتى أطلقتها الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتدريب المهنى لتدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة لسوق العمل الداخلى والخارجى بقرى ونجوع المحافظات ، لتأهيل الشباب للحصول على فرصة عمل لائقة بمنشىت القطاع الخاص والإستثمارى أو بدء مشروع صغير أو متوسط ، لتحسين مستويات المعيشة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقالت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا، إن تلك الدورات التدريبية التى يجرى توفيرها لشباب المحافظة تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة ، بالإهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهنى التى يتطلبها سوق العمل بالمحافظات من أجل التشغيل والحصول على فرص عمل لائقة ، وتكثيف البرامج التدريبية المقدمة للشباب ، وتحت رعاية اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا.

وأضافت انه يمكن للشباب من الجنسين لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة التقديم للحصول على تلك الدورات من خلال مراكز التدريب الثابتة او إدارة بحوث العمالة والتدريب بالمديرية ، حيث يحصل المتدربين فى نهاية كل برنامج على شهادة معتمدة تؤهله للعمل فى القطاع الخاص والاستثماري.