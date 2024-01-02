رفع 474 حالة إشغال طريق مخالف بالبحيرة

نظمت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية؛ لخلق سيولة مرورية أمام المواطنين والتي أسفرت عن رفع 474 حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع ،ما بين ثابت ومتحرك عبارة عن 215 حالة بدمنهور - 120 حالة الدلنجات 18 حالة اشغال برشيد 96 وادى النطرون25 بأبو حمص ) بالإضافة إلى تحرير 13محضر إشغال بأبو حمص .

ومن جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بضرورة إستمرار حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية ، بمختلف مدن المحافظة ،وعدم التعدي على الطريق العام، وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم بإستغلال أرصفة المشاة ، ومسار الطريق في وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.