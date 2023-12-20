عميد زراعة جنوب الوادي أستاذًا زائر بجامعة تكساس الأمريكية

أبرز بيان لجامعة جنوب الوادي، مساء اليوم الأربعاء، أن الموقع الإلكتروني لجامعة تكساس الأمريكية، نشر الإسهامات البحثية للدكتور أحمد أبوبكر عبد الوارث عميد كلية الزراعة بجامعة جنوب الوادي والأستاذ الزائر بجامعة تكساس.

وقال بيان جنوب الوادي، إن عميد كلية الزراعة لفريق العمل بمركز الدواجن بجامعة تكساس منذ أغسطس الماضي، وسط إشادة بالغة بإسهاماته العلمية.

وأورد البيان، أن موقع جامعة تكساس نشر تقريرًا إخباريًا مفاده أن عميد كللية الزراعة بجامعة جنوب الوادي والأستاذ الزائر بـ تكساس سيشارك في مشروع ممول من صندوق العلوم و التنمية التكنولوجية في مصر بعنوان ( المكملات الغذائية الجديدة كعوامل صديقة للبيئة لتحسين الاداء و الوقاية من أمراض الدجاج ) بالتعاون مع الدكتور جاينات لوهاكاري الأستاذ بمركز أبحاث الدواجن.

ووجه الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادي ، التهنئة للدكتور أحمد أبو بكر عبد الوارث، على اسهاماته البحثية المتميزة مشيرا الى ان جامعة جنوب الوادي تولي اهتماما كبيرا بالبحث العلمي وتعمل على توفير كافة سبل الدعم للباحثين.