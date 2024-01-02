الكيلو ب70 جنيها.. تعرف على أسعار الدواجن بأسواق البحيرة اليوم الثلاثاء

شهدت أسواق قري ومدن محافظة البحيرة ،صباح اليوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024، والتي شهدت إرتفاعا طفيفا في أسعار بعض أنواع الطيور ،حيث إرتفعت أسعار الدواجن البيضاء ، مابين 70إلي 72جنيها للكيلو، وتراوحت أسعارالدواجن بلدي مزارع مابين 95إلي97جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار الديوك الفلاحي مابين 115إلي 118جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار البط مولر مابين 95إلي 98جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البط البلدي (السوداني ) مابين 118 و124جنيها

وبلغت أسعار الأرانب مابين مابين 83 إلي 86جنيها للكيلو، وبلغت أسعارصدور الدواجن بالعظم 135جنيها للكيلو ،وأسعار الدبوس 158جنيها للكيلو ، وهيكل كامل 45جنيها للكيلو ،وبلغت أسعار البانية 160جنيها للكيلو ، وشاورما 165جنيها للكيلو ، كبد صافي 95جنيها للكيلو .