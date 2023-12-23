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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

بسبب السرعة الزائدة.. إصابة 9 أشخاص في حادثتي تصادم بالمنيا

بوابة الوفد الإلكترونية

تعرض 9 أشخاص  للاصابة علي مدار  اليوم ، وذلك  في حادثي على طريقي الصعيد الصحراوي الشرقي والغربي في المنيا، وتوالت النيابة التحقيق في الوقائع السابقة .

 بسبب السرعة الزائدة.. إصابة  9 أشخاص في حادثتي تصادم بالمنيا 

كانت البداية بتلقى مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بإصابة 9 أشخاص في حادثي تصادم وانقلاب جنوب المنيا، بسبب السرعة الزائدة.

وانتقلت سيارات الإسعاف وتامين الطرق، إلى موقع الحادثين، وتبين وقوع حادث انقلاب سيارة مكروباص، بطريق الصعيد الصحراوي الغربي، شمال قرية بلنصورة، بمركز أبوقرقاص، اتجاه المنيا، بسبب السرعة الزائدة، ما تسبب في إصابة 5 أشخاص، مقيمين بملوي والقاهرة.

والحادث الثاني كان تصادم سيارة ربع نقل، وأخرى ملاكي، أعلى نفق قرية بني حسن، بالطريق الصحراوي الشرقي، أمام مركز أبوقرقاص، جنوب المنيا، بسبب السرعة، ما تسبب في إصابة 4 أشخاص، مقيمين جميعا في ملوي.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفتي المنيا العام وملوي التخصصي لتلقي العلاج، والتحفظ على المركبات، تحت تصرف النيابة العامة.

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