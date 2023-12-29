مراجعة وتدقيق البيانات الخاصة بأراضي الإصلاح الزراعي في البحيرة

عقد كامل غطاس - السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، إجتماعاً بحضور كل من مدير عام الإصلاح الزراعي بالبحيرة ومدير عام إدارة الشئون المالية والادارية ، ومديري إداراتي الرقابة والمتابعة والفتوى بالمحافظة ومديرى إدارات الشئون المالية و الملكية الحيازية والأملاك بمديرية الإصلاح الزراعي ومهندسين من إداراتي التخطيط العمراني والمساحة.

حيث تم خلال الإجتماع إستعراض قرار محضر الإجتماع السابق وماورد من الوحدات المحلية بشأن إستغلال قطع الأراضي التي تقع بنطاقها والمقام عليها مشروعات ذات النفع العام طبقاً للبيان المقدم من مديرية الإصلاح الزراعي .

وأفادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية ببيع قطعة أرض للوحدة المحلية من الاصـلاح الزراعي بقرية فيشا بمسـطح ۲۱۰۰ م تعادل ۱۲ قیراط.

كما تم بيع مسطح 5600م بقرية كوم النصر حيث أقرت الوحدة المحلية انها تصرفت بالبيع وبالتخصيص وبالتاجير لواضعي اليد علي تلك المساحات.

كما أفادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص أن المواقع الواردة بالبيان مسجلة لصالح الوحدة المحلية ومستغلة جميعها ومقام عليها مشروعات ذات نفع عام لا تدر ربح.

يأتي ذلك فى ضوء قرار محافظة البحيرة ، الخاص بتشكيل لجنة لمناقشة ما جاء بالكتاب الدوري الصادر من وزارة التنمية المحلية بشأن مراجعة وتدقيق البيانات الخاصة بالأراضى ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي المقام عليها المشروعات ذات النفع العام التي لا تدر ربح ومراجعة وتدقيق المديونيات المستحقة للهيئة عن هذه الأراضى.