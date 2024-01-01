نشرة التوك شو..توقعات 2024: أخبار سارة لشيرين وكهربا وسيئة لشيكابالا ومحمد رمضان

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قال النائب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية، إن الأهلي والزمالك يسوقان أي بطولة سواء محليا أو عربيا ولكن اعتذارهما هذا العام عن كأس الرابطة جاء لظروف مختلفة، حيث إن كل مجلس إدارة نادي يرى أن هناك ظروفاً لا تسمح له بالمشاركة، وتم تقديم الاعتذار وكان التحرك من قبل الرابطة هو تطبيق اللائحة عليهما.

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أحمد دياب يعلق على اعتذار الأهلي والزمالك عن كأس الرابطة (فيديو)



وجه الإعلامي أحمد موسى، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة العام الميلادي الجديد.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هناأحمد موسى مهنئًا المصريين برأس السنة: انتظروا أخبارًا سارة بداية العام الجديد



قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن التنجيم ليس له أي علاقة بعلوم الفلك وهو عبارة عن "سبوبة" يستخدمها بعض المنجمين ويعتبروها مصدر تربح، وبعض السياسيين الكبارفي بعض الدول يستغلون تلك الأحداث لتقوية شعبهم.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هناالقومي للبحوث الفلكية: التنجيم "سبوبة" ولا علاقة له بعلوم الفلك (فيديو)



كشفت نيفين أبو شالة، خبيرة أبراج، عن حظوظ اللاعبين في 2024، قائلة: "شيكابالاكان لديه حظوظ جيدة في 2023 ولكن هناك خوف عليه في 2024 إذا لم يتخل عن الفوضى، ومحمود عبدالمنعم كهربا لديه حظوظ في غاية القوة وجيده وسيكون مثل محمد صلاح، وإمام عاشور كان لديه حظوظ جيدة العام الماضي.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هناخبيرة أبراج عن توقعات 2024: خطوط جيدة لكهربا وخوف على شيكابالا (فيديو)

قال الدكتور مدحت نافع، خبير اقتصادي، إن عام 2023 كان عامًا اقتصاديًا بامتياز، حيث شهد صدمات اقتصادية كبيرة، بعضها جاء من الخارج في شكل التباطؤ الاقتصادي العالمي، ومشكلات سلاسل الإمداد، وامتدادات الحرب الباردة بين أمريكا والصين، وأخيرًا في ظل تأثيرات الحرب في قطاع غزة".

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خبير اقتصادي: عام 2024 سيشهد مؤشرات إيجابية (فيديو)



قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه كلما زادت المناعة كلما صعب على الفيروسات الاستمرار فتقوم بالتحور للتغلب على الجهاز المناعي، ولكن التحورات في الفترة الأخيرة مرتبطة بسرعة انتشار ولكن قلة في شدة المرض.

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توقعت خبيرة الفلك نيفين أبو شالة، نجاحا كبيرا للفنانة شيرين عبدالوهاب خلال عام 2024، قائلة:"هتكسر الدنيا في2024، وتنتظر حدثا سعيدا، لافتة إلى أن برجها يشير إلى زواجها من دكتور.

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خبيرة فلك عن 2024: حدث سعيد لـ شيرين عبدالوهاب وخسارة لمحمد رمضان

علقت الفنانة إلهام شاهين، على انتهاء عام 2023، قائلة: "بقالنا فترة كبيرة الحياة مش هادية ومش عارفين نعيش في أمان وسلام، والحاجات دي بتأثر فينا نفسيا والإنسان بيحس إن عنده اكتئاب لما بيشوف مناظر الحروب والدمار قدامنا".

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هناإلهام شاهين عن عام 2023: الهدم والخراب في غزة كان مؤلما (فيديو)



كشفت الإعلامية لميس الحديدي، عن عدم الاحتفال بعيد رأس السنة بالشكل المعتاد كل عام على الهواء مباشرة، بسبب الحرب التي يتعرض لها الفلسطينيين في قطاع غزة.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنالميس الحديدي عن ارتداء الأسود ليلة رأس السنة.. مش قادرين نحتفل (فيديو)

