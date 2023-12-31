أحمد دياب يعلق على اعتذار الأهلي والزمالك عن كأس الرابطة (فيديو)

قال النائب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية، إن الأهلي والزمالك يسوقان أي بطولة سواء محليا أو عربيا ولكن اعتذارهما هذا العام عن كأس الرابطة جاء لظروف مختلفة، حيث إن كل مجلس إدارة نادي يرى أن هناك ظروفاً لا تسمح له بالمشاركة، وتم تقديم الاعتذار وكان التحرك من قبل الرابطة هو تطبيق اللائحة عليهما.

كأس الرابطة بطولة تقام في جميع دوريات العالم

وأضاف "دياب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن بطولة كأس الرابطة هي بطولة تقام في جميع دوريات العالم، والنسخة الحالية لها هي الثالثة، وهي بطولة مؤهلة للسوبر المصري للأبطال، وتأهل نادي سيراميكا لبطولة السوبر نتيجة فوزه بكأس الرابطة في الموسم الماضي.

وأشار إلى أن علاقة الرابطة بالـ 18 نادي المتواجدين في الدوري المصري مميزة على أكمل وجه، والاعتذارات جاءت بناء على وجهة نظر فنية، والاعتذار طبيعي ويحدث عادة في كأس مصر ولكن لا يتم رصده لأن عدد الفرق المشاركة في كأس مصر أكبر من كأس الرابطة الذي يشارك فيه 18 نادي فقط.

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك عن أسباب الاعتذار عن عدم المشاركة في كأس الرابطة المصرية عن موسم 2023-2024.



وقال أحمد سالم في تصريحات لبرنامج «زملكاوي» عبر قناة الزمالك مع محمد أبوالعلا: «كان هناك اتجاه للمشاركة في كأس الرابطة بلاعبي فريق الشباب مع دعمهم ببعض لاعبي الفريق الأول».

وأضاف: «انضمام عدد كبير من لاعبي الفريق الأول لصفوف منتخب مصر، مع الوضع في الاعتبار ضرورة عدم المجازفة بلاعبي الشباب أمام منافسين يخوضون البطولة بقوامهم الأساسي، دفع الجهاز الفني للاعتذار عن المشاركة في كأس الرابطة».

وتابع: «يرى الجهاز الفني أفضلية للاستعانة بلاعبي الشباب خلال معسكر الإمارات، والمشاركة في دورتي أبوظبي ودبي، والتي ستعود فنيًا بشكل أكبر على اللاعبين».



واختتم: «حصل الزمالك على كافة الموافقات الرسمية من رابطة الأندية ووزارة الشباب والرياضة على مشاركة الفريق في دورتين وديتين بالإمارات يناير المُقبل، مضيفًا، وجود الفريق بالخليج يُسعد الجالية المصرية».

