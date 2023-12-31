خبيرة أبراج عن توقعات 2024: خطوط جيدة لكهربا وخوف على شيكابالا (فيديو)

كشفت نيفين أبو شالة، خبيرة أبراج، عن حظوظ اللاعبين في 2024، قائلة: "شيكابالاكان لديه حظوظ جيدة في 2023 ولكن هناك خوف عليه في 2024 إذا لم يتخل عن الفوضى، ومحمود عبدالمنعم كهربا لديه حظوظ في غاية القوة وجيده وسيكون مثل محمد صلاح، وإمام عاشور كان لديه حظوظ جيدة العام الماضي.

وتوقعت نيفين أبو شالة، خبيرة أبراج، خلال حوارها مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم أن برج الجدي سيكون الأكثر حظا في عام 2024، مشيرة إلى أن كوكب زحل هذا العام في 12 برجا.



وتابعت نيفين أبو شالة خبيرة أبراج، أن أول 4 أشهر من العام سيكون برج الحمل مرتاح ماديا ثم يتعرض لتعب لمدة شهرين، لافتة إلى أنه لابد من الحذر من العصبية وعدم اتخاذ القرارات السريعة.

وأشارت خبيرة الفلك، إلى أن مواليد برج التور، سينتقل من مكان عمل إلى مكان آخر، وعليه الانتباه جيدا، والانتباه إلى الأمور العاطفية جيدا، وهو عام قرار الزواج.

برج الجوزاء، مطالب بالهدوء وعدم التسرع



وتابعت أن مواليد برج الجوزاء، مطالب بالهدوء وعدم التسرع في اتخاذا قراراته وسينتقل من عمل إلى عمل ولابد من التحكم في أعصابه.

وأكدت سابي عبدالله خبيرة ابراج، أن كل السنوات الماضية كانت جميع الأبراج التي يتم الحديث عن أنها الأكثر حظًا كانت هي الأبراج التي تتعرض لمشكلات وأزمات، موضحة أن جميع الأبراج خلال أخر عامين كان بعض الاوقات لديها حظ جيد وبعض الأوقات يقل هذا الحظ.

خبيرة ابراج تكشف عن توقعات الفلك لعام 2024:



وكشفت "عبدالله"، خلال حوراها مع الإعلامي كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، عن احتمالية ارتفاع الأسعار في عام 2024 ، أن هناك توقعات وانتظار لزيادات جديدة في الأسعار داخل مصر خلال الفترة المقبلة، مشددة على أن عام 2024 ليس عام الحسم للدولار.

وأشارت خبيرة ابراج، إلى أن الذهب هو الملاذ الأفضل في الاستثمار، مؤكدة أن الذهب هو المستمر طوال العمر والحياة ولن ينزل الأسعار، معقبة: "2024 عام الذهب والمعادن.. أي حد عايز يحوش ويشيل فلوس يحولها لذهب.. قبل كده كان في مقايضة بالذهب والفضة".

وأضافت خبيرة ابراج، أن كل من يقتني الأموال عليه أن يحوله هذه المبالغ من الجنيه المصري أو الدولار الأمريكي إلى ذهب سواء كانت مشغولات أو سبائك، مشددة على أن الذهب سيشهد ارتفاع في 2024.