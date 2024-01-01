إلهام شاهين عن عام 2023: الهدم والخراب في غزة كان مؤلما (فيديو)

علقت الفنانة إلهام شاهين، على انتهاء عام 2023، قائلة: "بقالنا فترة كبيرة الحياة مش هادية ومش عارفين نعيش في أمان وسلام، والحاجات دي بتأثر فينا نفسيا والإنسان بيحس إن عنده اكتئاب لما بيشوف مناظر الحروب والدمار قدامنا".

وأضافت إلهام شاهين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" مساء اليوم الأحد: " الحرب في قطاع غزة والهدم والخراب في 2023، كان أمرا مؤلما، ولكن هذا الأمر نراه جميعا في العديد من الدول العربية سواء ليبيا وسوريا وحاليا في السودان، وكل المنطقة العربية تمر بظروف عصيبة وصعبة للغاية، وكل السنوات الماضية تشهد أزمات كبرى.

وتابعت إلهام شاهين، أنه لا يوجد أي حدث مهم لمصر إلا وتشارك فيه بقوة، على الأقل برأيها، موضحة: "دي بلدنا ومش هينفع منقولش رأينا فيها، وأي حاجة تخص بلدي أو عروبتي أو الوسط الفني عمري ما هسيبها؛ لأن دي حياتي وانتمائي لبلدي وللعالم العربي والفن اللي هو حياتي كلها".

وغي سياق آخر، أكدت الفنانة إلهام شاهين، أن الكساد الاقتصادي الذي حدث منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية وقبلها كورونا، وأحداث الربيع العربي، أثرت على الوضع الاقتصادي للدولة، ولكن الأزمات الحالية التي تشهدها المنطقة تجعلنا نتمسك بالأمن والأمان.

العالم يواجه أزمة اقتصادية

وقالت إلهام شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج “التاسعة”، على “القناة الأولى”، بالتليفزيون المصري مساء الإثنين، أن العالم يواجه أزمة اقتصادية، وأثرت تلك الأزمة على دول كبرى في العالم، موجهة رسالة للمواطن المصري: “لو أنت تعبان اقتصاديا فأنت على الأقل تعيش في بلدك بأمان”.

وأكدت إلهام شاهين أنها تتمنى تقديم عمل "يوم في فلسطين"، ولو وجدت عملا يوثق الحقيقة الكاملة وتاريخ ما حدث في فلسطين ويحكي أسباب العداوة بين العرب وإسرائيل؛ ستقدمه على الفور.