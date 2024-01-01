خبيرة فلك عن 2024: حدث سعيد لـ شيرين عبدالوهاب وخسارة لمحمد رمضان

توقعت خبيرة الفلك نيفين أبو شالة، نجاحا كبيرا للفنانة شيرين عبدالوهاب خلال عام 2024، قائلة:"هتكسر الدنيا في2024، وتنتظر حدثا سعيدا، لافتة إلى أن برجها يشير إلى زواجها من دكتور.

وأكدت خبيرة الفلك، خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم عدم عودة الفنانة شيرين عبدالوهاب، إلى الفنان حسام حبيب، بعد طلاقهما مؤخرا.



وأوضحت خبيرة الفلك، أن شيرين عبدالوهاب لن تعود مهما فعل حسام حبيب ومحاولاته الكبيرة من ناحية العاطفة تجاه شيرين، مبينة أن شيرين سيكون لها ألبوما جيدا في العام الجديد.



محمد رمضان خسارة كبيرة في العام الجديد 2024



وتوقعت خبيرة الفلك نيفين أبو شالة، أن يعاني محمد رمضان خسارة كبيرة في العام الجديد 2024، وعليه التواضع وعدم الغرور، مشيرة إلى أن لديه عملا كبيرا قريبا، ولكن عليه التنازل والانتباه جيدا من التمادي في الغرور.

وأشارت إلى أن الفنانة أنغام مطالبة بالاعتناء بصحتها جيدا، ولديها ألبوم غنائي قريبا.

وطالبت الفنانة هنا الزاهد، الاهتمام بأسرتها والأقارب، مؤكة أن لديها في عام 2024، عملين ولكن عليها الاهتمام أكثر بأسرتها، لمواصلة نجاحها.



كشفت نيفين أبو شالة، خبيرة أبراج، عن حظوظ اللاعبين في 2024، قائلة: "شيكابالاكان لديه حظوظ جيدة في 2023 ولكن هناك خوف عليه في 2024 إذا لم يتخل عن الفوضى، ومحمود عبدالمنعم كهربا لديه حظوظ في غاية القوة وجيده وسيكون مثل محمد صلاح، وإمام عاشور كان لديه حظوظ جيدة العام الماضي.

وتوقعت نيفين أبو شالة، خبيرة أبراج، خلال حوارها مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم أن برج الجدي سيكون الأكثر حظا في عام 2024، مشيرة إلى أن كوكب زحل هذا العام في 12 برجا.



وتابعت نيفين أبو شالة خبيرة أبراج، أن أول 4 أشهر من العام سيكون برج الحمل مرتاح ماديا ثم يتعرض لتعب لمدة شهرين، لافتة إلى أنه لابد من الحذر من العصبية وعدم اتخاذ القرارات السريعة.

وأشارت خبيرة الفلك، إلى أن مواليد برج التور، سينتقل من مكان عمل إلى مكان آخر، وعليه الانتباه جيدا، والانتباه إلى الأمور العاطفية جيدا، وهو عام قرار الزواج.

برج الجوزاء، مطالب بالهدوء وعدم التسرع

وتابعت أن مواليد برج الجوزاء، مطالب بالهدوء وعدم التسرع في اتخاذا قراراته وسينتقل من عمل إلى عمل ولابد من التحكم في أعصابه.