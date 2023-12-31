أحمد موسى مهنئًا المصريين برأس السنة: انتظروا أخبارًا سارة بداية العام الجديد

وجه الإعلامي أحمد موسى، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة العام الميلادي الجديد.

وقال أحمد موسى،ببرنامجه على مسئوليتي، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم الأحد: "كل سنة وكل الشعب المصري المصري كله بخير، والرئيس السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي وكل الوزراء".

بداية العام اللي جاي هتكون فيه أخبار حلوة

وعرض لقطات مباشرة من مناطق مختلفة من مصر لاحتفالات المصريين بالعام الجديد 2024، معقبا: "بداية العام اللي جاي، هتكون فيه أخبار حلوة، والعام الماضي كان عاما صعبا، ومش عايز أتكلم في حاجات سلبية”.

بعث الفريق أول محمد زكى، القائـد العـام للقـوات المسلحـة، وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى، ببرقيـة تهنئـة للسيد الرئيـس عبدالفتاح السيسى، رئيـس الجمهوريـة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبـة حلول العام الميلادى الجديد 2024، جاء نصها:

السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة…

يطيب لى أن أبعث لسيادتكم بأصدق آيات التهانى بحلول العام الميلادى الجديد، داعيًا الله أن يجعله عام خير ونماء لمصر وأهلها، وأن يعيده عليكم بموفور الصحة والعطاء، وتحقيق ما تصبون إليه من الآمال والغايات لرفعة وطننا العزيز وشعبه العظيم.

ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه المناسبة يؤكدون وفاءهم لمسئولياتهم ومهامهم المقدسة التى يحملون أمانتها للحفاظ على أمن وسلامة الدولة المصرية وحماية منجزاتها ومقدراتها ومصالحها القومية العليا تحت قيادتكم الصادقة الحكيمة.

حفظكم الله وراعاكم وسدد خطاكم على طريق التقدم والازهار لما فيه خير مصر وشعبها، وكل عام وسيادتكم بخير.

كما بعث الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، برقية تهنئة مماثلة للسيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

وقدمت انتصار السيسي، قرينة الرئيس السيسي، التهنئة للشعب المصري؛ بمناسبة العام الجديد، قائلة "أهنئ للشعب المصري بمناسبة بداية العام الجديد، أعاده الله بالخير واليمن والبركات والمزيد من الاستقرار والأمان لبلدنا الحبيب مصر، كل عام وأنتم بخير".

وفي السياق تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسى، التهنئة مع ملوك ورؤساء دول العالم بمناسبة الاحتفال ببدء العام الميلادى الجديد 2024 ، حيث أعرب فى برقيات للقادة والزعماء عن أصدق تهانيه القلبية وأطيب تمنياته الأخوية، داعيا الله عز وجل أن يحمل العام الجديد الخير والرخاء لهم ولشعوبهم، وأن يكون بداية لعام خال من الصراعات يسوده العدل والمساواة بين الجميع، وأن تتضافر فيه كل الجهود لمواجهة التحديات من أجل مستقبل تنعم فيه شعوب العالم بالسلام والأمن والازدهار.

كما بعث رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى أبناء مصر فى الخارج نقلتها سفارتنا وقنصلياتنا حول العالم بمناسبة العام الميلادى الجديد 2014.

أبناء مصر فى الخارج

جاء فيها: "الأخوة والأخوات، أبناء مصر فى الخارج إنه لمن دواعى سرورى أن أبعث إليكم بأصدق التهانى وأطيب الأمنيات القلبية بمناسبة بدء العام الميلادى الجديد 2024.. داعيا الله تعالى أن يكون العام الجديد عام خير وسلام وازدهار وأن يكون محققا لأمالنا وطموحاتنا فى مستقبل أفضل وغد مشرق لأجيالنا القادمة..أتمنى لكم النجاح والتوفيق ولمصرنا الغالية المزيد من التقدم والازدهار .. وكل عام وأنت بخير..وتحيا مصر".

وتلقى الرئيس السيسى، برقيات تهنئة بالعام الجديد من كبار رجال الدولة، أعربوا فيها عن أصدق تهانيهم للرئيس وأطيب تمنياتهم لمصرنا العزيزة بدوام الرخاء والرقي.