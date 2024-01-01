الصحة تكشف خطورة متحور كورونا الجديد بعد انتشاره (فيديو)

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه كلما زادت المناعة كلما صعب على الفيروسات الاستمرار فتقوم بالتحور للتغلب على الجهاز المناعي، ولكن التحورات في الفترة الأخيرة مرتبطة بسرعة انتشار ولكن قلة في شدة المرض.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، مساء اليوم المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أنه لم يعد هناك ما يسمى بـ "إنفلونزا الخنازير" إذ أن منظمة الصحة العالمية غيرت المصطلح إلى إنفلونزا موسمية، والوزارة نفت أن يكون هناك متحور جديد من متحور كورونا الجديد، ولكن فيروس jn1 متواجد.

فارق بين الفيروس الأصلي كورونا والمتحور منه

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إلى أنه يوجد فارق بين الفيروس الأصلي كورونا والمتحور منه، وهو أن المتحور الجديد أسرع انتشارا وهذه هي خطورته، إذ أن الفيروسات تتحور لتتمكن من التغلب على الجهاز المناعي.

وعن التبرع بالأعضاء عقب الوفاة، قال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إن 58 شخص قدموا أوراق للتبرع بأعضائه بعد الوفاة، وأي شخص من حقه أن يوصي بالتبرع بأعضائه بعد الوفاة، ولكن الكشف الطبي والصحي والتوافق يتم على العضو نفسه وليس الشخص أي أنه في حالة التبرع من حي إلى حي يتم الكشف على المتبرع والمُتبرع له.

ويعيش المواطنين حالة من القلق والحذر في الوقت الحالي ، ويتسال الكثير على منصات التواصل الاجتماعى "فيسبوك" عن طرق الوقاية من متحور كورونا الجديد المعروف باسم "JN.1" بعد إعلان وزارة الصحة عن ظهور حالتي إصابة بالمتحور الجديد.

وياتى ذلك بالتزامن مع أعلان وزارة الصحة والسكان، ثبوت إصابة مواطنين بالمتحور JN1 من خلال التحاليل المعملية، وحالتهما الصحية مستقرة ولا توجد حاجة طبية لدخولهما المستشفى، حيث أن أعراضهما المرضية خفيفة لإصابة الجهاز التنفسي العلوي.

وأكدت وزارة الصحة والسكان متابعتها الدقيقة للوضع الوبائي في مصر، وأن التوصيات الصحية للتعامل مع فيروس كورونا لا يوجد بها أي تغيير، باعتباره أحد الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي كالأنفلونزا ومجموعة فيروسات الأنف.

كما لا توجد أي توصيات طبية باتخاذ أي إجراءات احترازية مختلفة عن سائر الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي.

طرق الوقاية من متحور كورونا الجديد..

ما تزال الطريقة المثلى لتجنب الاصابة بعدوى الجهاز التنفسي تتمثل في:

1- التطهير المستمر للأيدي والأسطح.

2- عدم خروج المصابين من المنزل وارتداء الكمامة في حالة الاحتياج للخروج.

3- التهوية الجيدة وعدم التواجد في أماكن مزدحمة سيئة التهوية وارتداء الكمامة في حال الاحتياج للتواجد بها.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، "JN.1" على أنه متحور مثير للاهتمام، ونصحت باتخاذ تدابير للوقاية من العدوى والاعتلال الشديد باستخدام جميع الأدوات المتاحة، ومنها:

- ارتداء كمامة عندما تكون في أماكن مزدحمة أو مغلقة أو سيئة التهوية، والحفاظ على مسافة آمنة بينك وبين الآخرين، قدر الإمكان.

- الحرص على تحسين التهوية.

- الحرص على الآداب التنفسية، ومنها تغطية الفم والأنف عند السعال والعطس.

- المواظبة على تنظيف الأيدي.

- متابعة التطعيمات ضد كوفيد والأنفلونزا.

- البقاء في المنزل عند الإصابة بالمرض.

- الخضوع للفحص إذا ظهرتَ عليك أعراض، أو إذا كنتَ خالطتَ شخصًا مصابًا بكوفيد أو بالإنفلونزا.