السبت 30 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

ألبوم مكانك للهضبة يتصدر التريند..عمرو دياب يتخطى 6.5 مليون مشاهدة

عمرو دياب
عمرو دياب

تصدر الفنان عمرو دياب التريند ومواقع التواصل الاجتماعي بعد طرحه ألبوم غنائي يحمل اسم مكانك، وتجاوز الهضبة 6 ملايين استماع لـ الألبوم الجديد المكون من 12 أغنية بعد طرحه بـ 24 ساعة فقط على إحدى المنصات الغنائية.

نرصد لكم خلال السطور التالية عدد مرات استماع ألبوم عمرو دياب الجديد.

 

عدد مرات استماع عمرو دياب الجديد مكانك

وتصدرت أغنية بيوحشنا من كلمات تامر حسين، ألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، أول الأغاني التي طرحت من ألبوم مكانك لعمرو دياب، قائمة الأكثر استماعًا في الألبوم، حيث تخطت مليون و300 ألف استماع منذ طرحها، بينما باقي الألبوم حقق:

ألبوم مكانك

سلامك وصلي 819.4 ألف استماع وهي من كلمات محمد القاياتي، ألحان محمد يحيي، توزيع أحمد إبراهيم.

معرفش حد بالاسم ده 751.22 ألف استماع وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان وتوزيع أحمد إبراهيم.

مكانك 637.8 ألف استماع وهي من كلمات تامر حسين، لحن عمرو دياب، توزيع أحمد إبراهيم

ظبط مودها 563.2 ألف استماع وهي من كلمات بهاء الدين محمد، لحن محمد يحيى، توزيع عادل حقي.

واخدين راحتهم 447.8 ألف استماع وهي من كلمات محمد البوغة، لحن محمد يحيى، توزيع وسام عبد المنعم.

يا قمر 407.9 ألف استماع، لحنها عمرو دياب ومن كلمات مصطفى حدوتة وتوزيع وسام عبد المنعم.

لوحدنا 302.3 ألف  استماع وهي من ألحان عمرو دياب وكلمات تامر حسين، وتوزيع أسامة الهندي.

ماتتعوض 293.6 ألف استماع وهي من كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، توزيع شريف فهمي.

الكلام ليك 274.7 ألف استماع وهي من كلمات تامر حسين، ألحان محمد قماح، توزيع أسامة الهندي.

مابتغييش 189 ألف استماع وهي من كلمات ولحن عزيز الشافعي، توزيع أحمد إبراهيم.

المعنويات مرتفعة 151.1 ألف استماع وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، الحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبد المنعم.

عمرو دياب
txt

نجوم توجه رسالة ضمن فعاليات المؤتمر الصحفي لشركة العندليب| القادم مفاجآة نارية

txt

شاهد.."كل العيون" لـ محمود راتب تقترب من نصف مليون مشاهدة بوقت قياسي

txt

احتفالاً بالكريسماس.. شاهد أبرز الأفلام العالمية

txt

شاهد.. أفلام عالمية وسط أجواء عائلية ترفيهيه احتفالاً بسهرة الكريسماس

txt

فيلم Renaissance: A Film By Beyoncé يتخطى 39 مليون دولار منذ طرحه

txt

فيلم Aquaman يتخطى 120 مليون دولار بشباك التذاكر العالمي

txt

الإعلان الرسمي لفيلم "الإسكندراني" يحقق ملايين المشاهدات خلال ساعات قليلة

txt

بعد تأجيلها تضامناً مع القضية الفلسطينية.. بلقيس فتحي تطلق أغنية "شذكرك بيا"

txt

شاهد البرومو الرسمي للفيلم الجديد "ليه تعيشها لوحدك"

txt

احتفالاً بالكريسماس..شاهد بطل فيلم Home Alone على ممشى هوليوود بعد 33 عاماً

مواد متعلقة

نجوم توجه رسالة ضمن فعاليات المؤتمر الصحفي لشركة العندليب| القادم مفاجآة نارية

شاهد.."كل العيون" لـ محمود راتب تقترب من نصف مليون مشاهدة بوقت قياسي

احتفالاً بالكريسماس.. شاهد أبرز الأفلام العالمية

شاهد.. أفلام عالمية وسط أجواء عائلية ترفيهيه احتفالاً بسهرة الكريسماس

فيلم Renaissance: A Film By Beyoncé يتخطى 39 مليون دولار منذ طرحه

فيلم Aquaman يتخطى 120 مليون دولار بشباك التذاكر العالمي

الإعلان الرسمي لفيلم "الإسكندراني" يحقق ملايين المشاهدات خلال ساعات قليلة

بعد تأجيلها تضامناً مع القضية الفلسطينية.. بلقيس فتحي تطلق أغنية "شذكرك بيا"
الجريدة الورقية