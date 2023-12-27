فيلم Aquaman يتخطى 120 مليون دولار بشباك التذاكر العالمي

ارتفعت إيرادات فيلم Aquaman، الذى طرح تحت اسم Aquaman And The Lost Kingdom إلى 120 مليون و 100 ألف دولار منذ طرحه عالميًا يوم 20 ديسمبر الجارى.

إيرادات فيلم Aquaman

وأنقمست الإيرادات بين 40 مليون دولار فى دور العرض الأمريكية، و 80 مليون و 100 ألف دولار بدور العرض العالمية.

فيلم Aquaman

أبطال فيلم Aquaman

فيلم Aquaman And The Lost Kingdom من إخراج جيمس وان، ويشهد تعاون أكوامان "جايسون موموا" مع شقيقه المسجون أورم "باتريك ويلسون" لحماية المملكة من غضب بلاك مانتا "يحيى عبد المتين الثاني".

ومن بين أعضاء فريق التمثيل العائدين الآخرين أمبر هيرد في دور ميرا، ودولف لوندجرين في دور الملك نيريوس، ونيكول كيدمان في دور أتلانا، وراندال بارك في دور دكتور ستيفن شين، وتيمويرا موريسون في دور توم كاري، كما يشكل فنسنت ريجان وإنديا مور وجاني تشاو الإضافات الجديدة.

أحداث فيلم Aquaman

واجه Aquaman And The Lost Kingdom عدة تأخيرات، حيث كان من المقرر إطلاق الفيلم في ديسمبر من العام الماضي 2022، ولكن تم تأجيله بسبب فيروس كورونا وتغيرات التقويم في شركة Warner Bros.، بعد أن تولى جيمس جان وبيتر سافران منصب رئيس استوديوهات DC.