الإعلان الرسمي لفيلم "الإسكندراني" يحقق ملايين المشاهدات خلال ساعات قليلة

أطلقت الشركة المنتجة لفيلم "الإسكندراني" للمخرج خالد يوسف الإعلان التشويقي الأول للفيلم، المفترض طرحه في دور العرض السينمائي بحلول 4 يناير 2024.

فيلم الإسكندراني يحصد مشاهدات وصلت لـ 5 مليون مشاهدة عبر "فيس بوك" خلال نصف ساعة، بينما حقق الإعلان التشويقي للفيلم الذي تمّ طرحه منذ أيام مشاهدات تجاوزت الـ16 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة على منصات التواصل الاجتماعي.

أبطال فيلم الإسكندراني

ويعتبر فيلم الإسكندراني هو البطولة السينمائية الأولى للفنان أحمد العوضي، بجانب فريق تمثيلي كبير يضم زينة، وحسين فهمي، وصلاح عبدالله، وعصام السقا بالإضافة إلى محمد رضوان، وهو عن قصة للكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة.

أحداث فيلم الإسكندراني

وتدور أحداث فيلم داخل الإسكندرية، حول "بكر" الذي يعيش في صراعات مع والده فيسافر إلى الخارج من أجل تحقيق ذاته، ولكن عندما يعود يجد أن تلك الأزمات مازالت تطارده.