السبت 30 ديسمبر 2023
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رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

نجوم توجه رسالة ضمن فعاليات المؤتمر الصحفي لشركة العندليب| القادم مفاجآة نارية

المؤتمر الصحفي الخاص
المؤتمر الصحفي الخاص بشركة العندليب للإنتاج الفني

وجه النجم عمرو مصطفي والملحن وليد سعد التهنئة والتحية، لنجل شقيق العندليب عبد الحليم حافظ "محمد شبانة"، والمطرب الصاعد محمود راتب على أغنيتهما الجديدة، واعتذرا عن عدم حضورهما، وذلك عبر مقطع فيديو خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بشركة العندليب للإنتاج الفني، للاحتفال بباكورة إنتاجاتها الموسيقية فيديو كليب كل العيون للمطرب الشاب محمود راتب، بأحد فنادق الجيزة.

 

وعلق عمرو مصطفي قائلاً: "مبروك يا محمد علي شركة العندليب وكنت أتمني أكون موجود معاك النهاردة، بس إن شاء الله أول لما أرجع هكون معاك، ومبروك لمحمود راتب، صوت واعد وإن شاء الله هيكون نجم كبير، تستاهل كل خير وبالتوفيق دايما إن شاء الله وبإذن الله كل الجاي أحلي".

 

كما علق الملحن وليد سعد ايضاً، قائلاً: "ألف ألف مبروك لأخويا وحبيبي محمد شبانة علي إفتتاح شركة العندليب وإن شاء الله تكون بداية خير ونجاج وتكملة لمشوار العندليب، وإن شاء الله هنسمع أصوات جامدة في الشركة دي، وأتمنالك كل خير يا حبيبي، كان نفسي أكون معاك النهاردة، وإن شاء الله أكون معاك بالشغل ونتعاون في أكتر من حاجة بإذن الله".

حرص عدد من النجوم على حضور المؤتمر الصحفي بشركة العندليب للإنتاج الفني، المنتج محمد شبانة صاحب الشركة وابن شقيق عبد الحليم حافظ، المطرب محمود راتب، المخرج خيري بشارة، المطربة نهال نبيل، المذيعة بسنت بكر، الفنانة مروة عيد، المؤلف محمد عز، والناقد الفني طارق مرسي، مع عدد كبير من الصحفيين والنقاد.

تفاصيل أغنية كل العيون

أغنية كل العيون من كلمات الشاعر تامر حسين، ألحان محمد رحيم، والفيديو كليب من إخراج نهال نبيل، مدير تصوير وتصحيح ألوان أحمد أسامة، وكان المطرب محمود راتب طرح الأغنية يوم الأحد الماضي عبر قناته على يوتيوب.

صرح محمود راتب، قائلاً: "محمد شبانة اكتشفني كملحن والتقينا ببعض المطربين سويًا وتعاونَّا معهم، وبعدها بدأت مشروع الغناء مع شبانة، حيث استمعنا سويًا إلى العديد من الأغاني قبل أن يقع الاختيار على أغنية كل العيون، وخُضت من قبل تجربة مميزة في التمثيل مع المخرج الكبير خيري بشارة في مسرحية حبيبتي من تكون، ولكن حاليًا تركيزي منصبٌّ على الغناء".

 

أكد خيري بشارة خلال المؤتمر الصحفي: "عبد الحليم حافظ يمثل جزءًا من ذكرياتي أنا وأبناء جيلي ووجداننا ومشاعرنا وكان أقوى مؤثر في جيلنا، وعندما قدمت مسرحية حبيبتي من تكون أخرجت كل مشاعري من حب وعشق للعندليب، وقدمت العمل من أعماق قلبي، لدرجة أنني بكيت عند انتهاء الفصل الأول من المسرحية وقدمتها كطفل وليس مخرجًا".

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