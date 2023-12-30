احتفالاً بالكريسماس.. شاهد أبرز الأفلام العالمية

تفصلنا أيام معدودة على احتفالات ليلة الكريسماس وسط أجواء عائلية هادئة، بالتزامن مع موسم الإجازات فى بداية العام الجديد، كما تستعد السينما دائماً بالأفلام الجديدة العالمية المعدة خصيصاً لهذا الموسم السعيد، والتي تحظى بأعلي المشاهدات كل عام، ولها شعبية هائلة بين محبي عالم شاشات العرض من مختلف الأعمار والأجيال، فهناك من يفضل الاستمتاع بالأفلام الكوميدية الممتعة والبعض الآخر يفضل الدراما والأكشن والرومانسي أيضاً بصحبة الأصدقاء لقضاء أطيب اللحظات.

لذلك نستعرض لكم قائمة لأبرز أفلام الكريسماس الممتعة والمفضلة لدى الكثيرين لقضاء أسعد اللحظات في بداية العام الجديد 2024، ولا يمكن أن تمر هذة الليلة دون مشاهدتها، ولم ننسى أيضاً الأعمال التي صُنعت خصيصاً للأطفال:

فيلم Spirited

فيلم Spirited

تدور أحداث فيلم Spirited في أجواء موسيقية راقصة حول روح عيد الميلاد الحاضر، الذي يقوم مع روح الميلاد الماضي زالمستقبل، بالمساعدة لإرشاد أحد البشر السيئين ومساعدته على التغير وتحويله إلى شخص طيب صباح عيد الميلاد، استمر روح الحاضر على هذا المنوال لعدد كبير من السنوات، وعلى الرغم من أنه كان مؤهلًا للتقاعد والعودة إلى الأرض كي يعوض عن إخفاقاته في حياته السابقة، إلا أنه استمر برفض هذا العرض، ويواجه أشباح عيد الميلاد تحديًا جديدًا متمثلًا بكلينت بريغز المستشار الإعلامي المتخصص في تشويه السمعة وتحطيم المنافسين، إنه شخص سيئ للغاية سواء في عمله أو مع أفراد عائلته، على الرغم من رفض رئيس الأرواح جايكوب مارلي مساعدة كلينت لاعتقاده أن روحه غير قابلة للإصلاح، إلا أن الحاضر يصر على مساعدته، لأن تغييره سيكون إيجابيًا بشكل مضاعف، يبدأ الأشباح ولمدة عام كامل بتجهيز كل ما قد يساعد على تغيير كلينت.



قام الأشباح بزيارة مقر شركة كلينت مع اقتراب عيد الميلاد، ليشاهدوه مع ابنة أخته، حيث يقترح عليها تشويه سمعة زميلها في الفصل كي تنجح في الفوز بانتخابات المدرسة، لكن الأمور تتعقد أكثر حينما تتمكن كيمبرلي مساعدة كلينت من رؤية شبح الحاضر، فتبدأ المهمة في تحويل كلينت إلى شخص طيب محب، على الرغم من عناده الشديد واقتناعه المطلق أن البشر لا يتغيرون.

تندمج حياة شبح الميلاد الحاضر مع حياة كلينت، ونكتشف أنه كان أيضًا روحًا غير قابلة للإصلاح، إنه العجوز سكروج من قصة تشارلز ديكنز الذي ساعدته الأرواح منذ سنوات كثيرة كي يتغير ويصبح شخصًا أفضل، بعدما كان بخيلًا شريرًا، يحاول شبح الحاضر سكروج كل ما في وسعه لتغيير كلينت وتنعقد صداقة غريبة من نوعها بين شبح الميلاد الحاضر والروح غير القابلة للإصلاح كلينت، حيث يحاول إرشاده إلى طريق الصواب بجعله يشاهد ماضيه وحاضره، وبالطبع مستقبله لو بقي كما هو ولم يتغير، ذلك في أجواء موسيقية ترفيهيه.

"فيلم Spirited" من بطولة: رايان رينولدز، ويل فيرل، أوكتافيا سبنسر، أيمي كاريرو، جين تولوك سونيتا ماني.

فيلم Violent Night

تظهر احداث فيلم Violent Night بعد أن يقتحم فريق من المرتزقة مجمعًا عائلياً ثرياً عشية عيد الميلاد، ويأخذ كل من بداخله كرهائن، ولكن يبدو أن الفريق غير مستعد لمواجهة مقاتل يظهر بشكل مفاجئ، وهو سانتا كلوز، الذي يتخلى عن عباءة الطيبة لينقذ الاسرة، وتتوالى تفاصيل حياة تلك الاسرة التي جمعت شملها للاحتفاء بأعياد الميلاد، ولكن اقتحام مجموعة من المرتزقة للقصر واحتجاز الأسرة كرهائن في محاولة للاستيلاء على مبلغ من المال في خزينة تحت الأرض يحول ليلة عيد الميلاد إلى كابوس، ليسارع فتى صغير بإرسال استغاثة إلى سانتا، الشخصية الاسطورية المحببة للجميع.



ويقوم ببطولة فيلم Violent Night كل من ديفيد هاربور، جون ليجويزامو، أليكس هاسل، الكسيس ليدر، إيدي باترسون، بيفرلي دانجيلو، ليا برادي، الكسندر إليوت، بريندان فليتشر، أندريه إريكسن.



فيلم Jack Frost

تنطلق قصة Jack Frost، حول جاك فروست وهو مطرب مشهور دائم التنقل بين الولايات الأمريكية، مما يجعله منشغلاً عن ابنه الأوحد "تشارلي"، يعتاد فروست على الوعود الكاذبة، والمواعيد التي يخلفها، وعندما يقرر الالتزام بميعاد معين، يحدث له حادث كبير يؤدي إلى وفاته، يشعر "تشارلي" بحزن كبير ، لكن تأتي الفرصة لتصحيح الموقف حينما يعود "جاك فروست" للحياة بعد عام من وفاته، لكن في صورة رجل جليد، فهل سينجح في إسعاد ابنه.

بطولة فيلم Jack Frost تعود إلي: مايكل كيتون، كيلي بريستون، مارك آدي، جوزيف كروس، روزي طومسون، أهمت زابا.

فيلم Arthur Christmas

تدور أحداث فيلم Arthur Christmas في القطب الشمالي، حول "آرثر" وهو الابن الأصغر لسانتا، غير مؤهل تمامًا للعمل في شركة سانتا، إنه يعيش بخياله وخجول، وليس لديه المهارات اللازمة للعمل كرجل ثلج، وفي ليلة عيد الميلاد، تنطلق شركة سانتا من القطب الشمالي لتوزيع الهدايا على جميع الأطفال حول العالم، ومع ذلك يتم نسيان هدية واحدة في منزل فتاة صغيرة في أيسلندا.

يدرك آرثر أن الهدية ضائعة، ويقوم برحلة لإنقاذها. يسافر آرثر إلى أيسلندا مع عمه كلاي وهو رجل ثلج متقاعد، يواجه آرثر الكثير من التحديات في رحلته، بما في ذلك طيارو الطائرات الورقية النرويجيين ورجل ثلج يحاول سړقة هديته، وفي النهاية يصل آرثر إلى أيسلندا ويسلم الهدية للفتاة الصغيرة، يدرك سانتا أن آرثر هو الوريث الحقيقي للشركة، ويمنحه منصبًا جديدًا في سانتا كلوز.

ترجع بطولة فيلم Arthur Christmas: هيو لوري، برايان كامينجز، جيم برودبنت، جيمس مكافوي، لورا ليني، بيل ناي.

فيلم The Noel Diary

تدور أحداث فيلم The Noel Diary، حول عودة المؤلف الشهير جاكوب تورنر إلي منزله في عيد الميلاد بعد غياب يقرب 20 عامًا ، ليس منذ أن طردته والدته المريضة عقليًا من المنزل عندما كان عمره 16 عامًا، اتصل محام، قبل أيام من عيد الميلاد، لإبلاغه بوفاة والدته المبعثرة تركت منزلها له، وعاد جاكوب ليس فقط لتسوية التركة ولكن لمحاولة التصالح مع الماضي والألم والإيذاء الذي تعرض له عندما كان طفلاً أيضًا، ثم يكتشف يوميات قد تحتوي على معلومات تتعلق بماضيه وماضي راشيل امرأة شابة مثيرة للاهتمام، تظهر في نفس الوقت بحثًا عن معلومات حول والدتها نوال التي كانت مربية جيك، كانت نوال في السابعة عشرة من عمرها وقت ولادة راشيل واضطرت إلى التخلي عن طفلها، لأنها لم تكن قادرة على الاعتناء بها، ينطلق جايك وراشيل في رحلة معًا لتحدي ماضيهما واكتشاف مستقبل غير متوقع تمامًا.

بطولة فيلم The Noel Diary ترجع إلي: جوستين هارتلي، بوني بوديليا، جيمس ريمار، ايسانس اتكنز، باريت دوس، أندريا.



فيلم Violent Night

فيلم Arthur Christmas