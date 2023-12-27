الأربعاء 27 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

فيلم Renaissance: A Film By Beyoncé يتخطى 39 مليون دولار منذ طرحه

فيلم Renaissance:
فيلم Renaissance: A Film By Beyoncé

حصد فيلم Renaissance: A Film By Beyoncé للمغنية العالمية بيونسيه، إيرادات وصلت إلى 39 مليونًا و 897 ألف دولار بدور العرض العالمية، منذ طرحه يوم 1 ديسمبر الجارى، العمل وصلت مدته إلى ساعتين و49 دقيقة.

إيرادات فيلم Renaissance: A Film By Beyoncé

وانقسمت الإيرادات بين 31 مليونًا و897 ألف دولار بشباك التذاكر الأمريكي، و8 ملايين دولار بشباك التذاكر العالمى.

وتعود المغنية العالمية بيونسيه إلى الشاشة الكبيرة بفيلمها الموسيقي، Renaissance: A Film By Beyoncé، الفيلم من تأليف وإخراج وإنتاج المغنية، ويصور تطور وتنفيذ " Renaissance World Tour" لدعم ألبومها السابع الذي يحمل نفس الاسم.

مع ظهور زوجها جاي زي وأطفالهما الثلاثة، بلو آيفي ورومي والسير كارتر، يتميز الفيلم بظهور ضيوف من ديانا روس وميجان ثي ستاليون وكيندريك لامار.

فيلم Renaissance: A Film By Beyoncé

أحداث فيلم Renaissance: A Film By Beyoncé

يدور فيلم Renaissance: A Film By Beyoncé ، على رحلة "Renaissance World Tour"، منذ بدايتها، وحتى الافتتاح في ستوكهولم، السويد، وحتى إنتهائها في مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري، كما أنه يركز على نية بيونسيه، وعملها الجاد، ومشاركتها في كل جانب من جوانب الإنتاج، وعقلها الإبداعي وهدفها لخلق إرثها، وإتقان حرفتها.

txt

الإعلان الرسمي لفيلم "الإسكندراني" يحقق ملايين المشاهدات خلال ساعات قليلة

مواد متعلقة

الإعلان الرسمي لفيلم "الإسكندراني" يحقق ملايين المشاهدات خلال ساعات قليلة

بعد تأجيلها تضامناً مع القضية الفلسطينية.. بلقيس فتحي تطلق أغنية "شذكرك بيا"

شاهد البرومو الرسمي للفيلم الجديد "ليه تعيشها لوحدك"

احتفالاً بالكريسماس..شاهد بطل فيلم Home Alone على ممشى هوليوود بعد 33 عاماً

أسعار تذاكر وموعد طرح مسرحية الصندوق الأحمر لـ ليلي علوي

شاهد.. حكاية بنات السباعي تتصدر الأعلي مشاهدة

شاهد برمو مسلسل "حالة خاصة" يتخطى النصف مليون مشاهدة

حلا شيحة تعلق على أحداث غزة: عام جديد احتفالًا برائحة الدم (شاهد)
الجريدة الورقية