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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

شاهد.."كل العيون" لـ محمود راتب تقترب من نصف مليون مشاهدة بوقت قياسي

بوابة الوفد الإلكترونية

أقتربت الأغنية الجديدة "كل العيون" للفنان الصاعد محمود راتب من النصف مليون مشاهدة، حيث إنها حصدت 407,100 مشاهدة منذ بداية طرحها حتي الآن، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

 

تفاصيل أغنية "كل العيون" 

أغنية "كل العيون" من كلمات الشاعر تامر حسين، ألحان محمد رحيم، والفيديو كليب من إخراج نهال نبيل، مدير تصوير وتصحيح ألوان أحمد أسامة.

من ناحية آخري، أطلق المطرب محمود راتب، كليب "كل العيون"، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بشركة العندليب للإنتاج الفني، الذي بأحد فنادق الجيزة.

 

حرص على حضور المؤتمر مجموعة من نجوم الفن، وأبرزهم: المنتج محمد شبانة صاحب شركة العندليب وابن شقيق عبد الحليم حافظ، المطرب محمود راتب، المخرج خيري بشارة، المطربة نهال نبيل، المذيعة بسنت بكر، الفنانة مروة عيد، المؤلف محمد عز، والناقد الفني طارق مرسي.

المؤتمر الصحفي الخاص بشركة العندليب للإنتاج الفني

كلمات اغنية محمود راتب "كل العيون" 

كل العيون عيونهم عليكي هوووووو.. كل الكلام كلام حب فيكي هوووووو.. 

أنا قلبى مال وكان ماله بيكي يا ليالي لا مشفتش كدا قلبى من الليلادي خلاص بين إديكي هوووووو..

 كل العيون عيونهم عليكي هوووووو.. كل الكلام كلام حب فيكي هوووووو..

 أنا قلبى مال وكان ماله بيكي يا ليالي لا مشفتش كدا قلبى من الليلة دي بين اديكي

 ومين مين فى الغلاوة دي أو ف الجمال وعنيكي بنت الحلال مين مين.. 

عشقك انت فيه اختلاف وأسالي اللي جرب وشاف هوووووو.. كل البنات بقوا يقلدوكي هوووووو.. 

نجمة انت فوق ولا هيطلوكى هوووووو. 

أنا عيني دول لازم يعشقوكي بصراحة لا ماشوفتش كدا كل اللي يشوفوكى بقوا بيرسموكى هوووووو. 

لو ترحمى عيون الغلابة هوووووو.. هسأل سؤال ومحتاج إجابة هوووووو.

مين بالجمال ده ولا الطيابة بصراحة لا ماشوفتش كدا انت دعوة حلوة ومستجابة ومين مين.. 

مين مين فى الغلاوة دى او فى الجمال وعنيكى بنت الحلال مين مين.. 

مين مين عشقك انتى فيه اختلاف وأسالى اللي جرب وشاف هوووووو..

 كل العيون عيونهم عليكي هوووووو.. كل الكلام كلام حب فيكي هوووووو.. 

انا قلبى مال وكان مالو بيكى بصراحة لا ماشوفتش كدا قلبى من الليلة دي بين اديكي ومين مين..

 مين مين فى الغلاوة دى او فى الجمال وعنيكي بنت الحلال مين مين.. 

مين مين عشقك انتى فيه اختلاف وأسالى اللي جرب وشاف هوووووو..

أغنية "كل العيون"
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الجريدة الورقية