شاهد البرومو الرسمي للفيلم الجديد "ليه تعيشها لوحدك"

أطلقت الشركة المنتجة لفيلم "ليه تعيشها لوحدك" البرومو الرسمي الخاص بالعمل، استعداداً لعرضه بجميع دور العرض 3 يناير القادم في مصر و18 من الشهر نفسه في دول الخليج.

أحداث فيلم "ليه تعيشها لوحدك"

وتدور أحداث فيلم "ليه تعيشها لوحدك" في إطار اجتماعي من خلال قصة إنسانية بين خالد الصاوي وشريف منير وسلمى أبو ضيف التي تقع في حب رجل في عمر والدها، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقي وهو ما ظهر خلال البرومو.

وكانت الشركة المنتجة طرحت منذ أيام قليلة البوسترات المنفردة لكل النجوم، وحققت انتشارا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي ولاقت ردود أفعال إيجابية.

والفيلم كتبه الدكتور أحمد عزيز وللمخرج حسام الجوهري، وبطولة خالد الصاوي، شريف منير، سلمى أبو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤى شنوحة، أمينة شلباية في أولى تجاربها بمجال التمثيل.