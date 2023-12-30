شاهد.. أفلام عالمية وسط أجواء عائلية ترفيهيه احتفالاً بسهرة الكريسماس

اقتربت ليلة الكريسماس وسط أجواء عائلية هادئة ونسمات هواء شتوية باردة بالتزامن مع موسم الإجازات فى بداية العام الجديد، وأفضل الأوقات والاحتفالات بالأضواء الملونة وأشجار الميلاد المزينة التي تجمع أشكال وألوان مميزة من الألعاب المبهجة، كما تستعد السينما دائماً بالأفلام الجديدة العالمية المعدة تحديداً لهذا الموسم السعيد، والتي تحظى بأعلي المشاهدات كل عام، ولها شعبية هائلة بين محبي عالم شاشات العرض من مختلف الأعمار والأجيال، فهناك من يفضل الاستمتاع بالأفلام الكوميدية الممتعة والبعض الآخر يفضل الدراما والأكشن والرومانسي أيضاً بصحبة الأصدقاء لقضاء أطيب اللحظات، لذلك تحاول القنوات المختلفة طرح الأفلام المشوقة المرتبطة بأعياد نهاية العام.

لذلك نستعرض لكم قائمة لأبرز أفلام الكريسماس الممتعة والمفضلة لدى الكثيرين لقضاء أسعد اللحظات في بداية العام الجديد 2024، ولا يمكن أن تمر هذة الليلة دون مشاهدتها، ولم ننسى أيضاً الأعمال التي صُنعت خصيصاً للأطفال:

فيلم Home Alone



"فيلم Home Alone"

تدور أحداث فيلم Home Alone بتحضير عائلة مكاليستر الكبيرة التي تتكون من والدي كيفن وأعمامه وأولادهم للسفر إلى فرنسا، لقضاء عطلة رأس السنة الميلادية، وفي عجلة من أمرهم لتحميل الحقائب وكل شيء وللمغادرة، ثم تصل العائلة بصعوبة بالغة إلى المطار، وفى حين وصولهم لمطار فرنسا تتفاجأ والدته بأنهم قد نسوا كيفن عن طريق الخطأ وحيدًا في البيت، لتقرر إيقاف الرحلة والعودة، لكن لا يتوفر أي تذاكر متاحة للعودة وبسبب الطقس السيئ تلغى الرحلات جميعها، فيحاول والد كيفن أن يتولى الاتصال بمعارفه وإبلاغ الشرطة للقيام بالعودة في أسرع وقت ممكن.

يستيقظ كيفن وحده في المنزل ويكتشف بأن والديه قد سافرا إلى فرنسا وقد تركاه وحيدًا، فشعر بأن البيت ملكه وحده فبدأ كيفن بالتصرف بكل أريحية وكأنه شاب كبير يستطيع الاعتماد على نفسه، فيذهب إلى السوق للتبضع من خلال الفيزا الخاصة بوالده، ويشاهد التلفاز ويذهب إلى جارته المسنة للتحدث معها، وعند مرور الوقت في المساء يكتشف بأن هنالك اثنين من اللصوص يتجولان في الحي في محاولة لاقتحام المنازل وسرقتها، لأن الكثير من الناس يغادرون منازلهم بسبب عطلة عيد الميلاد فيأتي اثنان من اللصوص إلى الحي الذي يعيش فيه كيفن ويخططان لاقتحام منزله وهما هاري ومارف الأغبياء، فيبدأ بإخافتهما وجعلهما يتراجعان عن الدخول، وهو خائف جدًا ولكنه لا يبين لهما خوفه.

نجح كيفين فى تضليل اللصين في البداية وخداعهما بأن المنزل مليء بالأشخاص عن طريق نفخ بالون على هيئة شخص كبير وإشعال التلفاز بصوت رجل كبير وهنا قد أوحى للّصين بأن هنالك أحد بالمنزل وجعلهما يتراجعان عن الدخول في الليل، ومع مضي بعض من الساعات اكتشف اللصان هاري ومارف بأنه لا يوجد أحد في المنزل وبأن الطفل كيفين وحده وبأن طفل يبلغ من العمر 8 أعوام ولن يتصدى لهما وإن حاول التمرد سيقتلانه.



يستطيعان الدخول للمنزل وهنا يتفاجآن بأن كيفن الذكي جدًا قد بدأ من الناحية الأخرى بنصب الفخاخ في كل أنحاء المنزل، وفي كل مرة يحاولان الاقتراب منه تحصل كارثة، كالانزلاق عن الدرج الكبير المغرق بالدهان وإلقائه للطوب على رأسهما وإشعال النار في ملابسهما والكثير من المواقف الطريفة التي نكتشف من خلالها بأن هاري ومارفن أغبياء ولن يستطيعا إيقافه، وفي النهاية يتصل كيفن بالشرطة، ثم يهرب إلى المنزل المجاور لمنزل الجارة المسنة التي زارها في الصباح، ويتمكن في النهاية من القبض على اللصوص هاري ومارف وتقديمهما إلى الشرطة ووصولهما السجن، وفي صباح اليوم التالي صباح الميلاد، تعود عائلة مكاليستر ويجتمع كيفن مع عائلته ليحتفلوا بعيد الميلاد ضمن الأجواء العائلية الجميلة.

فيلم "Home Alone" بطولة ماكولي كولكين، جو بيشي، دانييل ستيرن، كاثرين أوهارا، جون هيرد.

فيلم The Holiday



"فيلم The Holiday"

تبدأ قصة فيلم The Holiday حول امرأتين من ثقافات مختلفة، ثم يتبادلان منازلهما في عيد الميلاد، أيريس "كاميرون دياز" هي كاتبة عمود حب في لندن، تشعر باليأس والإحباط بعد أن تركها صديقها، أماندا "كيت وينسليت" هي مديرة إعلانات في لوس أنجلوس، تشعر بالضغط من أجل النجاح، تقوم أيريس بتبادل أماندا منازلهما لمدة أسبوعين، قم تلتقي أيريس بجارها الجديد جاك "جود لو"، وهو كاتب سيناريو عاطل عن العمل.

أماندا تلتقي بغريغ "جيسون ستاثام"، وهو رجل أعمال ثري، وفي البداية، تشعر أيريس وأماندا بالسعادة في منازلهما الجديدة، لكن سرعان ما تواجه كل منهما تحديات جديدة، تشعر أيريس بالإحباط من عدم قدرتها على كتابة قصيدة عيد الميلاد، وأماندا تشعر بالضيق من سلوك غريغ، لذلك تقرر أيريس وأماندا مساعدة بعضهما البعض.

تساعد أيريس أماندا على الاسترخاء والتركيز على حياتها الشخصية، وتبادلها أماندا بالمساعدة على اكتشاف موهبتها في الكتابة، وفي النهاية، تجد أيريس وأماندا الحب والسعادة، وتتزوج أيريس من جاك، وتعود أماندا إلى لوس أنجلوس مع غريغ.

ترجع بطولة فيلم The Holiday إلي كاميرون دياز، كيت وينسليت، جود لو، جاك بلاك، إيلاي والاك، إدوارد برنز، روفوس سيويل، شانيان سوسامون، بيل ماسي، شيلي بيرمان، جون بريسكوت، جاي سيمبسون، دستين هوفمان.

"فيلم Falling For Christmas"

تبدأ قصة فيلم Falling For Christmas، عندما يُعرض على فتاة تدعي "سيرا بيلمونت" منصب نائبة رئيس منتجع والدها المؤلف من شاليهات حصرية للتزلج، فتقصد ذلك المكان قبل أسبوع من عيد الميلاد لإخباره بأنها لا تعتبر هذا المنصب مناسباً لها، مع أنها لم تُحدد بعد ما تريد فعله في حياتها، كل ما تعرفه هو أنها لا تريد أن تبقى أسيرة شهرة والدها.

عندما تذهب "سيرا" في طريقها لمقابلة حبيبها "تاد" الذي يظهر بدور رجل ممل وهو شخصية مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، تقابل "جايك" صاحب منتجع متعثر وأصغر حجماً بكثير في المنطقة الجبلية نفسها، ثم يصطدم بها "جايك" وهو يحمل كوباً من الكاكاو الساخن بعدما يرفض والد "سيرا"، "بوغارد" الاستثمار في منتجعه.

ويلتقي هذا الثنائي المتناقض مجدداً بعد جلسة تصوير كارثية بمناسبة خطوبة "سيرا" و"تاد"، إذ تنتهي الجلسة بسقوطهما في منطقة جبلية بعيدة، قم يعثى "جاك" على "سيرا" التي فقدت ذاكرتها بعد الحادثة أثناء تجوّلها مع السياح خلال رحلة هادئة على المزالج.

فيلم Falling For Christmas بطولة ليندسي لوهان، كورد اوفرستريت، جورج يونج، جاك واجنر أوليفيا بيريز، أليانا لوهان.

"فيلم A Christmas Story Christmas"

تعود أحداث فيلم A Christmas Story Christmas، عندما يتذكر رالف باركر موسم الكريسماس، وهو كان في التاسعة من عمره ويعيش في بلدة هولمان شمال إنديانا، مع والديه وشقيقه الأصغر راندي، كان يُعرف وقتها باسم رالفي، وكان يحب مثل أغلبية الأطفال، عيد الميلاد، كان حينها وقته المفضل في السنة، وغالباً ما كان يتخيل بعقله الصغير أشياءً، يعرف الآن أنها لن تحدث أبدًا، لكن ذلك داخل عقل الطفل أمر معقول تمامًا، كان عيد الميلاد ذاك، ذكرى لا تُنسى، حيث فاز والده، المهووس بالمسابقة، بجائزة لأول مرة في حياته، تلك الجائزة التي ستكون بمثابة لعنة لوجود والدة رالفي، كانت معركة والده، التي لا تنتهي على ما يبدو، مع الفرن في المنزل ومجموعة كلاب الجيران.

كان أكثر ما أراده لعيد الميلاد، هو بندقية هوائية من طراز ريد رايدر كاربين ذات مدى 200 طلقة، وكانت تعرف أيضًا باسم بندقية "بي بي"، ونظرًا لأنه اعتقد بشكل كبير، أنه لن يحصل على هذه الهدية الثمينة، حاول رالف التلاعب وخداع أولئك الذين اعتقد أنهم إما صناع القرار أو المؤثرون في تلك الهدية، أي والديه، ومعلمه، وملكة جمال شيلدز.

فيلم A Christmas Story Christmas بطولة: بيتر بيلينجسلي، زاك وارد، إيرين هايز، سكوت شوارتز آر. دي. روب، مارك أرنولد.

فيلم Falling For Christmas