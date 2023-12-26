مصطفى الفقي: لا يوجد حل للقضية الفلسطينية بدون مصر (فيديو)

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إنه لا يوجد حل للقضية الفلسطينية بدون مصر إذ أن مصر يجب أن تضع هي الحل الذي يقبله الفلسطينيون.

وأضاف مصطفى الفقي، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع من خلال فضائية "إم بي سي مصر"، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك خطوطا حمراء يضعها النظام السياسي في مصر في ذهنه، ولا يمكن الضغط عليه فيها، منها المشاركة في عمل عسكري ما، ويوجد عقلانية واضحة في الدور المصري، ومطلوب من مصر أدوار أكثر فعالية في المرحلة القادمة.

الظروف ستفرض على مصر أدوارا أكبر في الفترة المقبلة

وتابع مصطفى الفقي أن الظروف ستفرض على مصر أدوارا أكبر في الفترة المقبلة، لافتا إلى أن اتفاق أوسلو وافقوا عليه بعد موافقة مصر، ودعمت مصر الاتفاق وقتها، والقيادات الفلسطينية كانوا يلجأون إلى مصر لمعرفة رأيها النهائي.

وأردف: "الدور المصري قوي جدا ولها تأثير على كل الدول العربية تاريخيا، من خلال القوة الناعمة المصرية وما إلى ذلك، وهو ما كون لمصر قاعدة من القبول العام لدى الدول العربية، ولذلك مصر تتحمل عبء كبير من القضية الفلسطينية.

ويعقد البرلمان العربي، جلسة خاصة عن فلسطين تحت عنوان "نصرة فلسطين وغزة"، وذلك صباح يوم الخميس الموافق 28 من شهر ديسمبر الجاري لعام 2023م، في القاعة الكبرى بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة بحضور عدد من الشخصيات العربية والدولية، يسبقها عقد اجتماع للجنة فلسطين بالبرلمان العربي الأربعاء المقبل لبحث آخر مستجدات العدوان الغاشم الذي تشنه القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) على قطاع غزة والتصعيد الخطير في الضفة الغربية.

ويؤكد البرلمان العربي، على دعمه الدائم ومساندته ووقوفه التام إلى جانب الشعب الفلسطيني ضد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) في فلسطين، واستمرار جهوده على كافة المستويات وفي كافة المحافل لدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها الحق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

ويأتي عقد هذه الجلسة في إطار الجهود المتواصلة التي يقوم بها البرلمان العربي لنصرة القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني منذ بدء هذا العدوان الغاشم ضده في السابع من أكتوبر الماضي.