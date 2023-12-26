الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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خبيرة فلك وأبراج: مصر الدولة الأكثر حظا في 2024 (فيديو)

عبير فؤاد، خبيرة
عبير فؤاد، خبيرة فلك وأبراج

قالت عبير فؤاد، خبيرة فلك وأبراج، إن من الدول التي ستشهد مرحلة جديدة في 2024 هي دولة السودان، حيث ستكون هناك انفراجة في الأزمة الراهنة، وأيضًا فلسطين من بين الدول التي ستكون محظوظة في 2024، والتي ستشهد بداية لحل القضية، ومن المرجح أن تنتهي الحرب في الثلث الآخير من العام.

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خبيرة فلك وأبراج: تحرر فلسطين في 2024 وتراجع أمريكا عن مساندة إسرائيل

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الأبراج الأكثر حظًا خلال عام 2024 (فيديو)

 الدولة الأوفر حظًا في 2024 بناءً على حركة الأبراج هي مصر

وأوضحت  عبير فؤاد، خبيرة فلك وأبراج، خلال حوارها  مع الإعلامية إنجي أنور في برنامج "مصر جديدة" على قناة etc، مساء اليوم أن توقعات السنة الجديدة بناءً على حركة الكواكب تشير إلى أن الدولة الأوفر حظًا في 2024 بناءً على حركة الأبراج هي مصر، وأنها في طريقها إلى تخطي أزمتها الاقتصادية، بالإضافة إلى تحسن تدريجي وخروج من الأزمات خاصة في النصف الثاني من العام.

 لبنان ستشهد حالة من الحراك السياسي واختفاء رئيس الوزراء الحالي

وأشارت عبير فؤاد، خبيرة فلك وأبراج إلى أنه من الدول الأكثر حظًا دولة لبنان، التي ستشهد حالة من الحراك السياسي قد تصل إلى تغير الحكومة واختفاء نجيب ميقاتي رئيس الوزراء اللبناني الحالي عن المشهد السياسي.


وقالت عبير فؤاد، خبيرة فلك وأبراج، إنه على الرغم من وجود الكثير من الأحداث غير المبشرة في العالم من حروب، إلا أن هناك أمورًا مبشرة جدا، من بينها تحرر دولة من الاحتلال، بعد أن استمر عقودًا طويلة.

وأوضحت عبير فؤاد، خبيرة فلك وأبراج  خلال حوارها مع الإعلامية إنجي أنور في برنامج  "مصر جديدة" على قناة  etc،  مساء اليوم الثلاثاء  أن توقعات العام الجديد بناءً على حركة الكواكب تشير إلى أن الدولة الفلسطينية  سوف تنال حريتها في 2024، مشددة على أن ذلك قد لا يكون في نفس العام ويستمر لفترة لكن الحلول ستبدأ هذا العام.

أمريكا ستتراجع عن سياستها في الشرق الأوسط ومساندة دولة إسرائيل


وأشارت  عبير فؤاد، خبيرة فلك وأبراج إلى أن عام 2024 سيشهد تحركات دولية لحل الأزمة الفلسطينية، مشددة على أن أمريكا ستتراجع عن سياستها في الشرق الأوسط ومساندة دولة إسرائيل

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