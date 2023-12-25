نشرة التوك شو.. لميس الحديدي تقدم حلقة من داخل فلسطين وتراجع الدولار

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كشف حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، انتهاء أزمة السكر في الأسواق وتوفيره بنسبة ٧٥% بالأسواق المصرية.

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تراجع سعر السكر إلى 25 جنيهًا في هذا التوقيت (فيديو)



أكد عاصم منصور، المحلل الاقتصادي، أنه في النصف الأول من عام 2024 قد يشهد الدولار الأمريكي تراجعًا بسبب تراجع المستثمرين، كما أنه في النصف الثاني من عام 2024 سيستفيد الدولار الأمريكي.

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الدولار قد يشهد تراجعًا ملحوظًا في النصف الأول من 2024



دخلت 70 شاحنة مساعدات الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ووصول 350 من حاملي الجنسيات المزدوجة إلى معبر رفح، وفقًا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية".

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علق الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، عن حقيقة العاصفة الشمسية القادمة و حقيقة تهديدها بقطع الإنترنت عن العالم.

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"القومي للبحوث الفلكية" يكشف حقيقة القومي عاصفة شمسية تهدد الأرض وتقطع الإنترنت



كشفت وثائق بريطانية أن العدوان العسكري الثلاثي على مصر عام 1956 كان أكبر بكثير مما أعلن في حينه.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا وثائق بريطانية تكشف عن مخطط لتدمير القوات المسلحة المصرية (فيديو)



قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إنه تم قطع الكهرباء والمياه في غزة بيد وزير الطاقة الإسرائيلي، والآن تجري حرب تجويع الناس وتعطيش في كامل قطاع، وكانت درجة الحرارة في 7 أكتوبر 32 مئوية.

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رئيس الوزراء الفلسطيني: إسرائيل تسعى لدفع غزة في حضن مصر (فيديو)



أكد د. حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه في شهر 5 عام 2023 أعلنت لجنة الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية انتهاء "الكوفيد" كوباء عالمي والانتقال من التعامل على أنه وباء طارئ لمرحلة طويلة الأمد.

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متحدث "الصحة": كورونا فيروس عادي ولم نرصد "جي ان وان" الجديد بمصر



استنكر الإعلامي تامر أمين، الاحتفال بأعياد الكريسماس من قبل البعض، بسبب ما يعانيه الفلسطينيين في غزة، قائلا: "ولادنا بتموت وإنتوا بتحتفلوا".

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ولادنا بتموت .. تامر أمين يهاجم المحتفلين بالكريسماس (فيديو)

قدمت الإعلامية لميس الحديدي، حلقة خاصة اليوم من مدينة بيت لحم الفلسطيني، عارضة مقاطع فيديو لرحلتها التي خاضتها وصولًا لبيت لحم بدأت من مطار القاهرة إلى عمان ثم جسر الملك حسين وحصلت على تراخيص من السلطة الفلسطينية للوصول.

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لميس الحديدي تقدم حلقة من بيت لحم: "جئنا لنرى كيف يكسوها الحزن" (فيديو)

