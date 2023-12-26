شعبة الذهب: من الوارد وصول جرام عيار ٢١ إلى ٥ آلاف جنيه

قال هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات في الاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الذهب تعيش حالة غير مسبوقة وخاصة سعر جرام الذهب عيار 21.

أسباب وراء عدم استقرار أسعار الذهب

وأضاف رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات في الاتحاد العام للغرف التجارية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج حضرة المواطن، المذاع على فضائية الحدث اليوم، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك عدة أسباب وراء عدم استقرار أسعار الذهب في الفترة الأخيرة، منها إقبال المصريين على الشراء بشكل كبير، بهدف الاستثمار فيما بعد في الذهب، وهذا السلوك يؤدي إلى رفع الأسعار.

وتابع هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات في الاتحاد العام للغرف التجارية، أن تم إصدار قرار بحظر نشر أسعار الذهب، وهو ما سوف يُسهم بشكل أو بآخر في استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة، ووارد يصل جرام عيار ٢١ الى ٥ الاف جنيه.

استقرت أسعار الذهب (المشغولات الذهبية) فى التعاملات المسائية، اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، سعر 3300 جنيه لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب في مصر



قفزت أسعار الذهب فى التعاملات المسائية، اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 3300 جنيها، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 3771 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 3457 جنيهًا.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 2828 جنيها، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 2200 جنيه، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1885 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 1414 جنيهًا، وحققَّ سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 26400 جنيه، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 2062 دولارًا للأوقية.

أسعار الذهب



استقرت أسعار الذهب فى التعاملات المسائية، اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر، في السعودية ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 217.52 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 248.59 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 227.87 ريال.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 186.44 ريال، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 145.01 ريال، وحققت سعر أونصة الذهب بيع عند مستوى سعر 7,732.01 ريال، فيما بلغ سعر أونصة الذهب شراء عند مستوى سعر 7,735.76 ريال سعودي.

سجلت أسعار سبيكة ذهب 1 جرام عند مستوى سعر 273.45 ريال سعودي، وسعر سبيكة الذهب 2.5 جرام عند مستوى سعر 652.55 ريال سعودي، فيما بلغ سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرامات عند نحو 1,292.67 ريال سعودي.